الجيش الأردني يعلن تصديه لـ13 صاروخا باليستيا وإسقاط عشرات المسيّرات

صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن القوات المسلحة تعاملت اليوم السبت مع 49 من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن المصدر قوله: "جرى التصدي لـ13 صاروخا باليستيا بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية، فيما أسقطت مسيرات بعد التعامل معها".

وأوضح المصدر أن عملية التصدي "أسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأهاب المصدر بالمواطنين "ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول مقاطع فيديو وأخبار غير دقيقة قد تثير القلق والذعر".

وشدد المصدر على أهمية التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة.

من جانبها، أعلنت مديرية الأمن العام بالأردن تلقيها 12 بلاغا عن سقوط أجسام وشظايا في 5 محافظات بالمملكة، تزامنا مع تواصل الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران، ورد طهران العسكري.

وقالت المديرية التابعة لوزارة الداخلية الأردنية، في بيان لها، إن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح اليوم مع 12 بلاغا ناتجا عن سقوط أجسام وشظايا.

وأوضحت أن تلك البلاغات كانت في العاصمة عمان، ومحافظات الزرقاء ومادبا (وسط)، وجرش وإربد (شمال)، دون أن ينتج عنها أي إصابات بشرية، وإنما اقتصرت الأضرار على الماديات.

ودعت المديرية، المواطنين، إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد في حال وجود أي مشاهدات.

وشهدت 5 دول عربية، هي قطر والبحرين والكويت والإمارات والأردن، انفجارات واعتراضات لصواريخ، مع تواصل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وصباح اليوم بدأت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات مكثفة ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشا، فيما أعلنت إيران بدء هجوم انتقامي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة.