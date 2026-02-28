صواريخ إيرانية تستهدف شمال إسرائيل و دوي انفجارات في القدس

أفادت مراسلة الجزيرة بسماع دوي انفجارات ضخمة في القدس، فيما شهدت مناطق شمال إسرائيل اليوم السبت سلسلة انفجارات مع إطلاق صفارات الإنذار بعد رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.

وأورد موقع والا الإسرائيلي أن أصوات الانفجارات سُمعت في منطقة حيفا، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى دوي انفجارات قوية في منطقة الجليل شمال إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد صواريخ أطلقت من إيران ويعمل على اعتراضها، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع تعمل للتصدي للتهديد الصاروخي الإيراني.

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل الإنذار المبكر وتحذير السكان في مناطق واسعة من شمال إسرائيل.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في الحكومة أن قرار الهجوم على إيران تم اتخاذه خلال زيارة رئيس الوزراء نتنياهو لواشنطن، في حين تواصل السلطات الإسرائيلية مراقبة الوضع تحسبا لأي تصعيد إضافي.

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تستعد للرد بعد أن شنت إسرائيل هجوما على إيران اليوم السبت، مضيفا أن الرد سيكون ساحقا.