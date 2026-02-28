مصدر بوزارة الدفاع القطرية: قصف إيراني يستهدف رادار إنذار مبكر شمال البلاد

قال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع القطرية للجزيرة إن قصفا إيرانيا استهدف اليوم السبت رادار إنذار مبكر بعيد المدى شمال قطر، مضيفا أنه لا توجد إصابات ناجمة عن القصف، وأنه يجري تقييم الأضرار المادية.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم، أنها "تمكنت بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، من التصدي بنجاح ‏للموجة الثالثة من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في الدولة".

‏وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن "التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقا، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة".

‏وشددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية "تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي"، مجددة التأكيد على أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.

‏كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى "الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية".