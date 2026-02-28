استطلاع أمريكي فوق جنوب إيران وإغلاقات جوية متتالية في المنطقة

رصدت وحدة المصادر المفتوحة بالجزيرة استمرار تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز (Northrop Grumman MQ-4C Triton)، التابعة للبحرية الأمريكية، فوق السواحل الجنوبية لإيران في خليج عمان، بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية.

وكشفت بيانات المراقبة والتحليل الصادرة عن القمر الصناعي الصيني (MizarVision)عن تحركات جوية عسكرية لافتة في بحر العرب، توحي برفع مستوى التأهب الأمني في محيط القطع البحرية الأمريكية الاستراتيجية المنتشرة في المنطقة.

وبحسب معطيات الرصد، جرى تتبع طائرة دورية بحرية من طراز(P-8A Poseidon) أقلعت من قاعدة عيسى الجوية في مملكة البحرين، قبل أن تتجه مباشرة نحو عمق بحر العرب في مسار يرتبط بمسرح العمليات البحرية.

ويُظهر تقاطع مسار الطائرة وتوقيت تحليقها تموضعا متزامنا مع منطقة انتشار حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لنكولن"، ما يعزز مؤشرات تعزيز المظلة الاستطلاعية والوقائية حول المجموعة القتالية البحرية.

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة النقل قررت إغلاق المجال الجوي العراقي، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.

وأظهرت إشعارات (NOTAM) إعلان إغلاق المجال الجوي للبحربن بالكامل أمام حركة الطيران لأسباب تشغيلية، وذلك لمدة تقارب الساعتين و 16 دقيقة، وفق ماورد في اللإشعار الملاحي الصادر عن سلطات الطيران.

وفي الكويت، صرّحت الهيئة العامة للطيران المدني بأنه نظرا للأوضاع السياسية والعسكرية الراهنة، وما ترتب عليها من إغلاق كامل للأجواء الإيرانية، فقد تقرر وقف وإلغاء جميع الرحلات الجوية المتجهة من دولة الكويت إلى إيران حتى إشعار آخر.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إغلاقا مؤقتا وجزئيا للمجال الجوي لدولة الإمارات، كإجراء احترازي استثنائي يهدف إلى ضمان سلامة الرحلات الجوية وأطقمها وحماية أراضي الدولة، في ظل تسارع وتيرة التصعيد والتطورات الأمنية في المنطقة.

وأكد موقع "فلايت رادار" خلو المجال الجوي الإيراني والعراقي من حركة الطيران.

وكانت إسرائيل قد أعلنت بدورها إغلاق مجالها الجوي، في مؤشر إلى تصاعد التوتر الإقليمي واتساع نطاق الإجراءات الاحترازية في حركة الطيران المدني والعسكري.

وشنّت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما مشتركا، اليوم السبت، على إيران، إذ سُمعت أصوات انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن، بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء الهجوم على إيران، قائلا إنه بدأت قبل قليل عمليات قتالية واسعة النطاق على إيران.