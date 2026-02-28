إلى أين وصل الخلاف بين البنتاغون وأنثروبيك؟

لم يقف اللغط بشأن عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو عند حدود السياسة والقانون الدولي، بل فتح جدالا قديما جديدا بشأن أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.

وسلط تقرير لمراسل الجزيرة في واشنطن أحمد هزيم الضوء على حيثيات الجدل بين وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) وشركة "أنثروبيك"، التي يقول مسؤول في البنتاغون إن العواقب المحتملة عليها لا تقتصر على خسارة العقود، بل قد تشمل تصنيفها كخطر على سلسلة التوريد.

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن استعانة البنتاغون بنموذج "كلود" للذكاء الاصطناعي -التابع لشركة أنثروبيك- في العملية التي أدت -بجانب اعتقال مادورو- إلى مقتل عسكريين ومدنيين آخرين.

وتتفاوض أنثروبيك مع وزارة الحرب الأميركية على عقد بقيمة 200 مليون دولار لتوفير نماذج ذكاء اصطناعي للاستخدام العسكري، وكانت قد غيرت موقفها التفاوضي وعادت بشروط جديدة تصر على أن يتضمنها أي عقد مع البنتاغون.

وأول الشروط ألّا تستخدم الشركة نماذجها في انتهاك خصوصية المواطنين الأمريكيين أو التجسس عليهم، وثانيها عدم استخدام نماذجها ضمن الأسلحة ذاتية التشغيل والتي تحدِّد -بناء على قاعدة بيانات وخوارزميات- أهدافا وتعطي توصيات بطريقة استهدافها، دون أن يكون هناك إشراف بشري كافٍ.

وأكد مسؤول في البنتاغون للجزيرة أن وزير الحرب سيصنف أنثروبيك كخطر على سلسلة الإمداد للاستحواذ على نماذجها، وسيفعّل قانون الإنتاج الحربي، موضحا أن الدافع وراء موقف وزارة الحرب هو أن شروطا كهذه تضع عراقيل وقيودا على تنفيذ العمليات العسكرية.

كما لفت المسؤول الأمريكي إلى أن تحديد قانونية العمليات العسكرية هو مسؤولية البنتاغون كمستخدم، وفي هذه الحالة فإن المستخدم وزارة رسمية ملتزمة بالقانون، وتُصدر أوامرها بناء على النظم القانونية التي تحكم عملياتها.

ويشير تقرير الجزيرة إلى أن هذا الإصرار من البنتاغون يعكس سباقا محموما لتوظيف التقنيات الحديثة في الحروب، ومنها نماذج الذكاء الاصطناعي، وانعكس ذلك في تحديد بند بأكثر من 13 مليار دولار في ميزانية الدفاع -لأول مرة- لاقتناء أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي.

حوكمة الذكاء الاصطناعي

يذكر أنه في يوليو/تموز2025، وقّعت "أنثروبيك" عقدا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي مع البنتاغون لتزويد الجيش بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة. وبموجب الاتفاق، تقرر نشر نموذج "كلود" -الذي طورته الشركة- داخل الأنظمة العسكرية السرية. غير أن الخلافات برزت سريعا بشأن الاستخدامات المستقبلية لأنظمة أنثروبيك داخل المؤسسة العسكرية.

وبحسب أستاذ علم الاجتماع المتخصص في السياسات الرقمية ربيع فخري جميل، فإن تصعيد إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد شركة أنثروبيك يعبر بشكل أساسي عن العقلية التي تتعامل بها إدارته مع كل من يخالفها الرأي، مشيرا إلى أن هذا التعامل هو بمثابة درس للشركات الأخرى التي تقول لا لهذه الإدارة.

وأشار الباحث إلى مساعٍ لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى سلاح قاتل بدون ضوابط أخلاقية، وقال إنه استُخدم في قطاع غزة وفي جنوب لبنان، كما تحدث فخري جميل عما أسماها فجوة على مستوى العالم بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي.