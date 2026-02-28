إطلاق نار في ساحة الأمويين بدمشق وقوى الأمن تلاحق المنفذين

أفادت وكالة الأنباء السورية بإطلاق نار على دورية أمنية، فجر اليوم السبت، في ساحة الأمويين بدمشق.

ونقلت سانا عن مصدر أمني، أن قوى الأمن لاحقت سيارة مجهولة أطلقت النار على الدورية وتعقبت مستقليها، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وهوية المتورطين.

وقال المصدر إن الجهات المختصة استجابت بشكل فوري للحادثة وانتشرت في المنطقة حيث تم تطويق المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وإعادة الاستقرار.

وأوضح أن المعلومات التي وردت عن سماع دوي اشتباكات في حي المالكي بدمشق مرتبطة بعملية ملاحقة المنفذين.

ونفى مصدر أمني، للإخبارية السورية، محاولة اغتيال العميد في جهاز الاستخبارات عبد الرحمن الدباغ خلال إطلاق النار في ساحة الأمويين.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نفذت قوات الأمن السورية عملية نوعية استباقية في حي الورود غربي دمشق، استهدفت مجموعة مسلحة تشكل تهديدا للأمن والاستقرار.

وكشفت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية حينها، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، لتورطهم في التخطيط لأعمال مسلحة.

وأشارت الوزارة إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.