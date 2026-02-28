إسرائيل تعلن حالة الطوارئ وتغلق المدارس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، حظرا على المدارس وأماكن العمل والتجمعات العامة، مع استثناء "القطاعات الحيوية"، بعد أن شنت إسرائيل ما وصفه وزير دفاعها بأنه هجوم استباقي على إيران.

وقال مراسل الجزيرة إن إسرائيل ستستمر في عمليات التأهب على مدار الـ24 ساعة المقبلة، مع تعليمات بعدم التجمهر والبقاء قرب الغرف المحصّنة والملاجئ إلا للضرورة.

ولم تُعلن إسرائيل حالة الحرب رسميا، واكتفت بإعلان حالة التأهب والطوارئ.

إغلاق المجال الجوي

وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إن إسرائيل أغلقت المجال الجوي أمام الرحلات المدنية، وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي كليا.

وأشارت إلى أن طائرات مدنية أجنبية كانت في طريقها إلى إسرائيل عادت أدراجها بسبب قصف طهران.

وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية منع الوصول إلى جميع المطارات حتى إشعار آخر.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في العاصمة طهران وتصاعد أعمدة الدخان، وسقوط صواريخ في مناطق مثل شارع الجامعة والجمهورية، في حين ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن عشرات من الأهداف التابعة للنظام في إيران أصابها الهجوم.