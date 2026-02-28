أمير قطر يبحث مع نظيره الكويتي تداعيات الهجوم الإيراني

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم السبت بنظيره الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضي البلدين.

وأعرب الجانبان عن استنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذا "التعدي السافر"، معتبرَين إياه انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين ولأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدَين أن هذا الاعتداء على البلدين وعدد من دول المنطقة يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

كما استعرض الجانبان آخر المستجدات الأمنية في المنطقة وما تلقيه من تداعيات على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وأكدا ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى مسارات الدبلوماسية والحوار، مشيرين إلى استعدادهما لتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها.

وكانت دول خليجية أعلنت إدانتها للاستهدافات الصاروخية الإيرانية التي طالت أراضيها، في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وسط تحذيرات من عواقب وخيمة على أمن المنطقة.