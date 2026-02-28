أستراليا تحبط مخططا إرهابيا لاستهداف مساجد ومؤسسات للدولة

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اعتقال شاب من أستراليا الغربية بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية على عدد من المساجد والمؤسسات الرسمية بدوافع عنصرية.

وقال ألبانيزي في تعليقه على الحادثة إن ذلك يعد "أمرا صادما للغاية"، مؤكدا ضرورة أن يواجه المتهم "كامل قوة القانون".

وكانت الشرطة الأسترالية قد أعلنت أمس الجمعة، توجيه تهمة التخطيط لعمل إرهابي إلى شاب يبلغ من العمر 20 عاما من بلدة بيندون، الواقعة على بعد نحو 63 كيلومترا شمالي بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية.

استهداف مساجد

وذكرت الشرطة أن المتهم كتب بيانا تضمن خططا لارتكاب هجوم يهدف إلى إيقاع عدد كبير من الضحايا، مشيرة إلى أنه كان يعتزم استهداف مساجد في أستراليا الغربية، إضافة إلى مقر للشرطة ومبنى البرلمان في الولاية.

وفي تصريح أدلى به في وقت متأخر من مساء الجمعة، وصف ألبانيزي المزاعم بأنها "مقلقة للغاية"، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط لاستهداف الجالية المسلمة، فضلا عن مؤسسات إنفاذ القانون والسلطة التشريعية في الولاية.

وأضاف ان "المزاعم بأن الرجل كان يخطط لاستهداف الجالية المسلمة من خلال هجمات على المساجد، بالإضافة إلى هجمات على شرطة وبرلمان أستراليا الغربية، تثير قلقا بالغا، يجب أن يواجه كامل قوة القانون".

تصاعد التهديدات ضد المسلمين

ويأتي هذا الاعتقال في سياق سلسلة من الحوادث التي صنفتها السلطات الأسترالية على أنها ذات طابع إرهابي خلال الأشهر الأخيرة، ففي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أحبطت السلطات محاولة لتفجير في تجمع في بيرث كان ينظم احتجاجا على العيد الوطني للبلاد.

وأكدت السلطات استمرار التحقيقات في القضية الأخيرة، وسط تشديد أمني ومتابعة حثيثة لأي تهديدات محتملة تستهدف دور العبادة أو المؤسسات العامة في البلاد.

وشهدت الحوادث المعادية للمسلمين "ارتفاعا حادا" في جميع أنحاء أستراليا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

ووفقا للتعداد السكاني الأسترالي لعام 2021، يشكل المسلمون 3.2% من سكان أستراليا.