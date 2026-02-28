أردوغان يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة و"منع المزيد من إراقة الدماء"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران تنتهك سيادة الدولة وتستهدف سلامة شعبها، كما وصف الرئيس التركي الهجمات الإيرانية على دول خليجية بأنها "غير مقبولة".

وحذر الرئيس التركي في كلمة، اليوم السبت، من أن "غياب ضبط النفس والدبلوماسية" يعرّض المنطقة لخطر الانزلاق إلى دوامة من الصراع.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ"منع المزيد من إراقة الدماء"، مؤكدا ‌أن أنقرة ستكثف الجهود الدبلوماسية لضمان ‌وقف ‌إطلاق النار وإحياء المفاوضات.

وقال أردوغان "تركيا منذ اليوم الأول تقوم بما يقع على عاتقها لتسهيل حل المشكلات، وسنستمر في ذلك. ومنذ صباح اليوم، بدأ كل من وزير خارجيتنا ورئيس استخباراتنا والمؤسسات المعنية الأخرى باتصالات مكثفة مع نظرائهم".

وأضاف "نتابع التطورات من كثب، ولا نواجه مشكلات في أمن الحدود، وأجواؤنا وقواتنا الأمنية اتخذت جميع التدابير على أعلى المستويات".

لم تُوجَّه ضربات انطلاقا من أراضينا

وفي السياق، نفت تركيا بشكل قاطع سماحها باستخدام أراضيها أو أجوائها في أثناء توجيه ضربات لإيران.

جاء ذلك في بيان نشره مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية اليوم.

وقال البيان إن "الادعاءات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بأن تركيا دعمت الهجمات الأخيرة ضد إيران لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وتهدف إلى تضليل الرأي العام".

وأضاف "تركيا لن تسمح باستخدام أي من عناصرها الجوية أو البرية أو البحرية، بما في ذلك مجالها الجوي، لأغراض عملياتية لصالح أي طرف في أي نزاع أو حرب".

وصباح السبت، بدأت إسرائيل عدوانا على إيران، وأعلنت إغلاق مجالها الجوي وتفعيل حالة الطوارئ وتعليق الدراسة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "إسرائيل شنت ضربة استباقية ضد إيران لإزالة تهديدات موجهة إليها، ومن المتوقع شن هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيَّرة على إسرائيل (من قِبل إيران وحلفائها) في المستقبل القريب".

تبع ذلك إعلان الحرس الثوري الإيراني بدء "هجوم انتقامي" واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيَّرة على إسرائيل، ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

ولاحقا، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مفصَّل إنه شن مع الجيش الأمريكي عملية مشتركة واسعة النطاق في إطار ما تُسمى عملية "زئير الأسد".

وأوضح أن الهجوم المشترك شمل استهداف عشرات الأهداف العسكرية، ونُفّذ في إطار هجوم مشترك واسع النطاق ومنسَّق ضد النظام الإيراني.

وردَّت طهران بإطلاق موجة صاروخية واسعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل، وما قالت إنها "قواعد أمريكية في المنطقة".