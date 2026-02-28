أبرز مواقف الدول الغربية من الحرب على إيران

أحدث الهجوم العسكري المشترك الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، اليوم السبت، ردود فعل مختلفة حول العالم. وتباينت مواقف الدول الغربية بين مُندد بالهجوم الأمريكي الإسرائيلي، ومن أعلن دعمه لها، وبين من أدان الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

في الوقت ذاته، دعت عديد الدول إلى ضبط النفس وتهدئة التوتر لتجنب تصعيد واسع قد يهدد أمن المنطقة بأكملها.

فيما يلي ردود فعل بعض الدول الغربية:

بريطانيا

أكّد رئيس الوزراء كير ستارمر مشاركة القوات البريطانية في جهود دفاعية مع الولايات المتحدة، داعيا إيران إلى وقف الضربات والعنف والعودة للمسار الدبلوماسي.

كندا

أعلنت دعمها للتحرك الأمريكي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وحماية السلام والأمن الدوليين.

أوكرانيا

شددت على مسؤولية النظام الإيراني عن تصعيد العنف ضد المتظاهرين.

فرنسا

دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي وحذر من تبعات اندلاع حرب واسعة، مؤكدا ضرورة دخول إيران في مفاوضات جادة وإنهاء برامجها النووية والصاروخية.

ألمانيا

شددت المانيا على ضرورة الامتناع عن أي ضربات عسكرية عشوائية وحماية المدنيين، ودعت إلى استئناف المفاوضات النووية مع إيران.

إسبانيا

طالبت إسبانيا بخفض التصعيد واحترام القانون الدولي، مؤكدة ضرورة وقف الهجمات فورا ودعم الحوار لتجنب توسيع نطاق الصراع.

روسيا

انتقدت روسيا كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل ووصفت هجومهما على إيران بـ"الخطير وغير المسؤول"، محذرة من أنه قد يدفع منطقة الشرق الأوسط بأكملها نحو "الهاوية".

باكستان

أدانت باكستان الهجمات غير المبررة ضد إيران، حيث دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار إلى وقف فوري للتصعيد، مؤكدا ضرورة استئناف عاجل للدبلوماسية لإيجاد حل سلمي تفاوضي للأزمة.

إيران

من جهتها، دعت إيران اليوم السبت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك فورا لوقف ما وصفته بـ"العدوان غير المشروع" من قِبَل الولايات المتحدة وإسرائيل.

إعلان

وطالب وزير الخارجية عباس عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، المجلس بـ"التصدي للأعمال العدوانية التي ترتكبها واشنطن وتل أبيب" واتخاذ "الإجراءات اللازمة والفورية لوقف هذا الاستخدام غير القانوني للقوة".