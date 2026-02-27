5 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف نقطتيْ شرطة في غزة

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، إثر غارات شنتها طائرات مسيّرة إسرائيلية استهدفت نقطتين للشرطة في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومنطقة المواصي بخان يونس جنوبي القطاع، في حين اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استمرار القصف استخفافا بجهود الوسطاء.

وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بوصول 3 شهداء وعدد من الإصابات، جراء استهداف مسيرة تابعة لجيش الاحتلال نقطة للشرطة عند مفترق المسلخ في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس. وأوضحت المصادر أن الغارة وقعت في منطقة تقع خارج نطاق سيطرة جيش الاحتلال، واصفة حالة بعض الجرحى بالحرجة.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مشابه بمسيرة إسرائيلية استهدف نقطة للشرطة عند مدخل مخيم البريج.

استخفاف بالوسطاء

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن استمرار ارتقاء الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على امتداد قطاع غزة، يعكس "استخفاف الاحتلال الصهيوني الفاضح بجهود الوسطاء، وضربه بعرض الحائط مجلس السلام ودوره".

وأضاف قاسم -في بيان نشرته الحركة- أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتدمير بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ما تغير يقتصر على الشكل والأسلوب، مما يدل على أن "حديث الدول الضامنة عن وقف الحرب يفتقر إلى أي رصيد حقيقي على الأرض".

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل حرب إبادة بدعم أمريكي على قطاع غزة استمرت عامين، واستشهد خلالها أكثر من 72 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 171 ألفا آخرين.

ورغم سريان اتفاق وقف النار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في غزة لم تشهد تحسنا ملحوظا، في ظل تنصل إسرائيل من الوفاء بالتزاماتها الأمنية والإنسانية ضمن الاتفاق.