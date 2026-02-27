أخبار|نيجيريا

نيجيريا تحدد موعدا مبكرا لانتخابات الرئاسة

President-Elect Bola Tinubu, center, displays his certificate, accompanied by his wife Oluremi Tinubu, right, and chairman of the Independent National Electoral Commission (INEC) Mahmood Yakubu, left, at a ceremony in Abuja, Nigeria Wednesday, March 1, 2023. Election officials declared Tinubu the winner of Nigeria's presidential election Wednesday, keeping the ruling party in power in Africa's most populous nation. (AP Photo/Ben Curtis)
الرئيس النيجيري الحالي بولا أحمد تينوبو لحظة حصوله على شهادة فوزه بالانتخابات التي جرت في فبراير/شباط 2023 (أسوشيتد برس)
Published On 27/2/2026

أعلنت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في 16 يناير/كانون الثاني 2027، لتكون بذلك أول انتخابات رئاسية تُعقد في البلاد خلال يناير منذ عودتها إلى الحكم المدني عام 1999.

وجاءت الخطوة عقب إلغاء قانون الانتخابات لعام 2022 وإقرار قانون جديد في عام 2026، ما فرض تعديلات على الجداول الزمنية للأنشطة الانتخابية وأجبر المفوضية على إعادة ترتيب المواعيد. ووفق الجدول الجديد، ستُجرى انتخابات حكام الولايات ومجالسها التشريعية في 6 فبراير/شباط 2027، أي بعد أسبوعين من الاستحقاق الفدرالي.

وأوضح المفوض الوطني ورئيس لجنة الإعلام محمد هارونا أن المواعيد المعدلة تهدف إلى ضمان الالتزام الكامل بالقانون الجديد. وقد أُبلغت الأحزاب السياسية بضرورة تنظيم الانتخابات التمهيدية وحسم نزاعاتها بين 23 أبريل/نيسان و30 مايو/أيار 2026، ما يمنح المرشحين أقل من 8 أشهر للتحضير قبل يوم الاقتراع.

وفي إعلان منفصل، أكدت المفوضية أن انتخابات ولاية أوسون، المقررة سابقا في 8 أغسطس/آب 2026، ستُرحّل أسبوعا لتُعقد في 15 أغسطس/آب، مشيرة إلى أن بعض التحضيرات في ولايتي إكيتي وأوسون كانت قد بدأت وفق القانون القديم، بينما ستُستكمل الأنشطة المتبقية وفق التشريع الجديد.

المصدر: الجزيرة + الصحافة النيجيرية

