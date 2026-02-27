كلينتون بشأن علاقته بإبستين: لم أر شيئا ولم أقترف سوءا

أكد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون اليوم الجمعة أمام لجنة تحقيق في مجلس النواب الأمريكي، خلال استجوابه بشأن علاقاته برجل الأعمال المدان بجرائم جنسية بجيفري إبستين، أنه لم تكن لديه "أدنى فكرة عن الجرائم" التي ارتكبها صديقه السابق.

وقال كلينتون في شهادته أمام اللجنة "لم أر شيئا ولم أقترف سوءا"، مؤكّدا أنه حتى بعد مضي وقت "لم أر شيئا أثار انتباهي" ومشدّدا على أنه قطع علاقته بجيفري إبستين قبل أكثر من عقد من وفاته في السجن سنة 2019.

وقال جيمس كومر رئيس اللجنة ذات الغالبية الجمهورية، التي تُخضع بيل كلينتون للاستجواب قبل الجلسة، إن لديه "أسئلة كثيرة" يوجّهها للرئيس السابق الذي سافر "27 مرّة على الأقل" في الطائرة الخاصة لإبستين الذي قصد بدوره البيت الأبيض "17 مرّة" خلال ولايته.

وسافر بيل كلينتون على متن طائرة إبستين عدة مرات بعدما ترك ‌منصبه. ويظهر في صور نشرتها وزارة العدل الأمريكية ضمن ملايين الوثائق مع نساء تم حجب وجوههن. ونفى ارتكاب أي مخالفات وعبّر عن أسفه لعلاقته بإبستين.

وقال كومر، وهو نائب جمهوري عن ولاية كنتاكي، إن الزوجين ليسا متهمين بارتكاب أي مخالفات، لكن يتعين عليهما الإجابة عن أسئلة بشأن مشاركة إبستين في مؤسستهم الخيرية.

ووافق كلينتون وزوجته على الإدلاء بشهادتهما بالقرب من مقر إقامتهما في نيويورك بعد أن هدد مجلس النواب باتهامهما بازدراء الكونغرس لرفضهما التعاون. وقد أيد بعض الديمقراطيين هذه الخطوة.

ويقول بيل وهيلاري إن الجمهوريين يستخدمون التحقيق لحماية ترمب من أي مساءلة، وأشارا إلى أنه سُمح لآخرين في التحقيق بتقديم إفادات مكتوبة بدلا من الإدلاء بشهادتهم شخصيا.

وأفاد الديمقراطيون بأن على اللجنة استدعاء ترمب أيضا، الذي ورد اسمه كثيرا في الملفات المتعلقة بإبستين.

وكان ترمب على علاقة بإبستين في التسعينيات والعقد الأول من الألفية قبل إدانة إبستين عام 2008 بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة.

ويتهم الديمقراطيون وزارة العدل أيضا بحجب سجلات امرأة اتهمت ترمب بالاعتداء الجنسي عليها عندما كانت قاصرا. ‌وقالت الوزارة إنها تدرس المواد المعنية وستنشرها إذا اقتضى الأمر.

وقالت الوزارة من قبل إن المواد التي نشرتها تتضمن اتهامات وادعاءات لا أساس لها عن ترمب، ‌ولم ‌تتهمه السلطات بأي جريمة جنائية تتعلق بإبستين.

نفي هيلاري

وقالت هيلاري أمام لجنة في الكونغرس أمس الخميس إنها لا تتذكر على الإطلاق لقاء جمعها بإبستين وإنها ليس لديها أي معلومات تدلي بها حول أنشطته الإجرامية.

وذكرت هيلاري في بيان لها أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب "لا أتذكر أنني التقيت بالسيد إبستين من قبل. لم أسافر على متن طائرته، ولم أزر جزيرته أو منازله أو مكاتبه. ليس لدي ما أضيفه في هذا الصدد".

واتهمت هيلاري كلينتون، التي كانت مرشحة عن الديمقراطيين للرئاسة عام 2016، اللجنة التي يقودها الجمهوريون بمحاولة صرف الانتباه عن علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإبستين، الذي انتحر عام 2019 وهو في السجن على ذمة المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس. وقالت إن إدارة ترمب "أضعفت" مكتبا في وزارة الخارجية معنيا بمكافحة الاتجار ‌الدولي بالجنس.

ورفضت هيلاري وزوجها بيل كلينتون الرئيس الديمقراطي السابق في البداية الإدلاء بشهادتهما أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب، لكنهما وافقا عندما تحرك المشرعون لاعتبارهما مخالفين لأوامر الكونغرس.

ونالت الصلات مع إبستين من سمعة شخصيات أميركية عدة، مما دفعهم إلى الاستقالة من مناصبهم. إلا أن شريكته غيلين ماكسويل وحدها هي من واجهت تبعات قانونية.

وتوفي إبستين في السجن عام 2019 أثناء محاكمته في تهم تتعلق بالاتجار بالجنس واعتبرت وفاته انتحارا.