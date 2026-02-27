أوكرانيا تقصف بيلغورود وروسيا تُسقط مسيرات استهدفت موسكو

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف -حاكم منطقة ⁠بيلغورود ⁠الروسية- اليوم الجمعة، أن ⁠صواريخ أوكرانية أصابت منشآت الطاقة في مدينة بيلغورود، في حين قالت وسائل إعلام روسية إن الجيش الروسي دمر سدا مائيا في منطقة أسي-كوفو بمقاطعة دونيتسك، بهدف قطع طرق إمداد الجيش الأوكراني.

وكتب غلادكوف، على تليغرام، أن ⁠القصف ⁠"تسبب في أضرار كبيرة بالبنية التحتية للطاقة، ونتيجة لذلك تعطلت إمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة".

وأظهرت صور منشورة بقنوات غير رسمية على ‌تليغرام ‌مناطق سكنية مظلمة وسماء تومض فيها الانفجارات.

والهجوم على بيلغورود، التي تبعد 40 كيلومترا ‌عن الحدود الأوكرانية، والمنطقة المحيطة بها هو ثاني هجوم في غضون 5 أيام يتسبب في أضرار كبيرة.

وحسب وكالة رويترز فإن هذه المنطقة هي هدف متكرر للجيش الأوكراني في السنوات ⁠الأربع التي تلت الهجوم الروسي على أوكرانيا.

إسقاط عشرات المسيرات

في السياق ذاته أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن إسقاط 95 مسيرة أوكرانية من بينها 5 كانت في طريقها إلى موسكو.

وكانت الوزارة قالت، الخميس، إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 220 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 9 ساعات، منها 24 طائرة كانت متجهة إلى موسكو.

وأفاد بيان للوزارة باعتراض 53 طائرة مسيرة وتدميرها خلال 3 ساعات انتهت الساعة 11 مساء (20:00 بتوقيت غرينتش).

وتم اعتراض كثير من الطائرات المسيرة فوق مناطق في وسط روسيا. وقالت الوزارة إن 12 طائرة كانت تستهدف العاصمة الروسية.

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تليغرام أن 27 طائرة مسيرة أسقطت في أثناء توجهها إلى المدينة، بدءا من حوالي الساعة الخامسة مساء.

بدورها، نشرت حسابات عسكرية روسية على تليغرام، صورا جوية قالت إنها للحظة قصف سد مائي في منطقة أسي-كوفو بمقاطعة دونيتسك، بهدف قطع طرق إمداد الجيش الأوكراني في محور قنسطنطي-نوفكا.

وأوضحت أن القصف تم باستخدام قنبلة موجهة من طراز "فاب- 500" ما أدى إلى تسرب المياه، وإغراقِ طريق إستراتيجي يربط بين منطقتي دروجوفكا وقنسطنطي-نوفكا.

تحذير روسي

في هذه الأثناء، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن إرسال بريطانيا قوات الى أوكرانيا يهدد بنشوب صراع عسكري واسع النطاق.

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الذي أكد رغبة بلاده بإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.

ووقّعت فرنسا وبريطانيا في يناير/كانون الثاني الماضي إعلان نوايا بشأن نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا في المستقبل بعد وقف إطلاق النار في الحرب مع روسيا.

وكررت زاخاروفا تحذير روسيا بأنها ستعتبر أي قوات أجنبية في أوكرانيا أهدافا مشروعة.