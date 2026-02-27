أخبار|غانا

غانا تطلب من أوكرانيا الإفراج عن اثنين من مواطنيها كانوا يقاتلون مع روسيا

Ukraine's Minister of Foreign Affairs Andrii Sybiga (R) shakes hands with Republic of Ghana's Minister of Foreign Affairs Samuel Okudzeto Ablakwa (L) during a press conference in Kyiv on February 25, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
وزير الخارجية الغاني صامويل أوكودزيتو أبلوكوا (يسار) خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها (الفرنسية)
Published On 27/2/2026

طلب وزير الخارجية الغاني صامويل أوكودزيتو أبلوكوا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإفراج عن اثنين من مواطني بلاده المحتجزين في أوكرانيا، بعد أن أُسروا وهم يقاتلون في صفوف الجيش الروسي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، أعرب أبلوكوا عن تضامن بلاده مع أوكرانيا ودعا إلى وقف إطلاق النار بمناسبة دخول الحرب عامها الرابع، مؤكدا أن كثيرا من الأفارقة الذين يقاتلون إلى جانب روسيا "ضحايا للخداع"، إذ جرى استقطابهم عبر الإنترنت بوعود وظائف عادية قبل أن يُزج بهم في الخطوط الأمامية.

كما أعلن أبلوكوا أن بلاده ستطلق، خلال رئاستها المقبلة للاتحاد الأفريقي، حملات توعية لمواجهة شبكات الاتجار التي تستغل الشباب الأفريقي وتزج بهم في الحرب، مؤكدا أن قضية الإفراج عن الأسيرين الغانيين ستكون ضمن أولوياته في التواصل مع القيادة الأوكرانية.

اتهامات عديدة تطال روسيا بتجنيد أفارقة عبر إيهامهم بوظائف عادية (وزارة الدفاع الروسية)

تحذيرات أوكرانية ونفي روسي

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني إن بلاده رصدت وجود أكثر من 1780 مقاتلا من 36 دولة أفريقية في صفوف الجيش الروسي، مشيرا إلى أن موسكو "تحاول جرّ مواطنين أفارقة إلى حرب مميتة" عبر أساليب تضليل. وأكد أن كييف تجري مشاورات مع حكومات أفريقية عدة لمنع مواطنيها من الوقوع في هذه الشبكات.

من جانبها، نفت السلطات الروسية الاتهامات المتعلقة بالتجنيد غير القانوني، لكنّ تقارير متزايدة تحدثت عن شبان أفارقة جرى استدراجهم بوعود عمل، ليجدوا أنفسهم في ساحات القتال، وهو ما أثار توترا بين موسكو وبعض الدول الأفريقية.

سياق أوسع

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف من توسّع دائرة الحرب الأوكرانية لتشمل أطرافا خارجية، عبر تجنيد مقاتلين من مناطق بعيدة عن أوروبا. ويعكس الموقف الغاني رغبة بعض الدول الأفريقية في حماية مواطنيها من الانجرار إلى صراعات دولية، مع السعي لتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في مواجهة هذه الظواهر.

المصدر: الجزيرة + رويترز

