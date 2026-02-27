رداًّ على هجوم أفغاني.. غارات باكستانية تستهدف كابل وقندهار وبكتيكا

شنت طائرات باكستانية -ليلة الجمعة- غارات جوية استهدفت العاصمة الأفغانية كابل وولايتيْ قندهار وبكتيكا، وذلك بعد ساعات من شن أفغانستان هجوما عسكريا على باكستان.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بسماع دوي انفجار هائل هز العاصمة الأفغانية كابل، أعقبه إطلاق نار كثيف.

وأوضح صحفيون من وكالة الصحافة الفرنسية أن الانفجار سُمع في كابل بعد سماع صوت طائرة مقاتلة واحدة -على الأقل- فوق المدينة، وتلاه إطلاق نار متتابع.

وقال مصدر حكومي أفغاني للجزيرة إن غارة باكستانية استهدفت العاصمة كابل، مشيرا إلى أن غارة جوية باكستانية أخرى أصابت قاعدة عسكرية في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان.

وأفاد المصدر بأن طائرات باكستانية ما زالت تحلّق في الأجواء الأفغانية بعد قصف ثلاث ولايات أفغانية.

وبدوره، قال الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد -في منشور على منصة "إكس"- إن "الجيش الباكستاني الجبان نفذ غارات جوية على مناطق معينة في كابل وقندهار وبكتيكا"، مضيفاً أنه "لحسن الحظ، لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا".

وكان الناطق باسم الحكومة الأفغانية قال -في وقت السابق- إنه "إذا انتهك النظام العسكري الباكستاني المجال الجوي لأفغانستان مرة أخرى أو استهدف أي موقع، فسيتم استهداف إسلام آباد رداً على ذلك".

من جهته، أفاد التلفزيون الباكستاني الرسمي (PTV) بأن القوات المسلحة الباكستانية شنت غارات جوية استهدفت منشآت عسكرية حيوية تابعة لحركة طالبان الأفغانية في كل من كابل وقندهار وبكتيكا.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن الغارات أسفرت عن تدمير مقريْ قيادة لواءين في العاصمة كابل، في حين دمر مقر قيادة فيلق ومقر قيادة لواء في ولاية قندهار.

ووفقا للمصدر ذاته، أدت الضربات الجوية أيضا إلى تدمير مستودع ذخيرة وقاعدة لوجستية في قندهار، فضلا عن تدمير مقر قيادة فيلق في ولاية بكتيكا.

وقبل ساعات، شنت أفغانستان هجوما عسكريا على باكستان الخميس بررته بالرد على غارات جوية دامية استهدفت أراضيها قبل أيام.