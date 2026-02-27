الوكالة الذرية: منشأة إيرانية تحت الأرض تضم يورانيوم عالي التخصيب

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن بعضا ⁠من اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيبا، والقريب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، كان مخزنا ‌في منطقة تحت الأرض داخل المنشاة النووية في أصفهان.

وأشارت في تقرير سري أُرسل إلى الدول ⁠الأعضاء اليوم الجمعة واطلعت عليه رويترز، إلى أهمية أن تجري أنشطة التحقق في إيران دون تأخير.

وأبدت الوكالة قلقها بشأن عدم قدرتها على التحقق من مخزون طهران من اليورانيوم المخصب، موضحة أنها تجهل موقع منشأة تخصيب اليورانيوم التي أعلنت إيران عنها في أصفهان، وأنها أيضا لا تعلم إذا ما كانت المنشأة في أصفهان تحتوي على مواد نووية أو قيد التشغيل.

وذكرت الوكالة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى 13 يونيو/حزيران الفائت يقدر بـ9874.9 كيلوغرام.

وهذه هي المرة الأولى التي تُبلغ فيها الوكالة عن مكان ⁠تخزين يورانيوم مخصب بنسبة تصل ⁠إلى 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى 90% ⁠المستخدم في صنع الأسلحة.

ويقول ⁠دبلوماسيون إن مدخل ⁠المنشأة تعرض للقصف في هجمات عسكرية أمريكية وإسرائيلية في يونيو/حزيران، ‌لكن المنشأة لم تتضرر إلى حد كبير على ‌ما ‌يبدو.

وتجري إيران والولايات المتحدة مفاوضات في جنيف بشأن برنامج طهران النووي، تزامنا مع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية ضخمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وسط توالي تهديداتها بشن هجوم عسكري على إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

ووقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقا نوويا عام 2015 حدد سقف التخصيب الإيراني لليورانيوم عند 3.67%، لكن هذا السقف تلاشى عمليا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.

وتصل نسبة تخصيب اليورانيوم اللازمة لإنتاج سلاح نووي إلى 90%، في حين وصلت نسبة تخصيبه في إيران حاليا إلى 60%، وهو مستوى مرتفع وحساس، ويُنظر إليه بأنه مستوى قريب تقنيا من العتبة العسكرية.

وتتطلب النسبة المطلوبة لتشغيل المفاعلات النووية السلمية وتوليد الكهرباء 3.5 – 5%، بينما يستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في مفاعلات الأبحاث الطبية والعلمية، وتُصنَّف أيضا ضمن الاستخدامات السلمية.