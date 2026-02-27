الطاقة الذرية: يورانيوم قريب من درجة صنع الأسلحة موجود تحت الأرض بمنشأة أصفهان

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن بعضا ⁠من اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيبا، والقريب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، كان مخزنا ‌في منطقة تحت الأرض داخل المنشاة النووية في أصفهان.

وأشارت في تقرير سري أُرسل إلى الدول ⁠الأعضاء اليوم الجمعة واطلعت عليه رويترز، إلى أهمية أن تجري أنشطة التحقق في إيران دون تأخير.

ولفتت الوكالة إلى قلق بشأن عدم قدرتها على التحقق من مخزون طهران من اليورانيوم المخصب، موضحة أنها تجهل موقع منشأة تخصيب اليورانيوم التي أعلنت عنها إيران في أصفهان.

وأضافت أنها لا تعلم إذا ما كانت المنشأة في أصفهان تحتوي على مواد نووية أو قيد التشغيل.

وذكرت الوكالة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى 13 يونيو/حزيران الفائت يقدر بـ9874.9 كيلوغرام.

وهذه هي المرة الأولى التي تُبلغ فيها الوكالة عن مكان ⁠تخزين يورانيوم مخصب بنسبة تصل ⁠إلى 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى 90% ⁠المستخدم في صنع الأسلحة.

ويقول ⁠دبلوماسيون إن مدخل ⁠المنشأة تعرض للقصف في هجمات عسكرية أمريكية وإسرائيلية في يونيو/حزيران، ‌لكن المنشأة لم تتضرر إلى حد كبير على ‌ما ‌يبدو.

وتجري إيران والولايات المتحدة مفاوضات في جنيف بشأن برنامج طهران النووي، وسط حشود عسكرية أمريكية في المنطقة ترافقها تهديدات بضربة عسكرية لإيران.

وتتزامن مفاوضات جنيف مع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية ضخمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وسط توالي تهديداتها بشن هجوم عسكري على إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.