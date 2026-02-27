عاجل | ترمب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه غير راض عن إيران "ولا يمكن لها أن تمتلك أسلحة نووية"، لكن من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات معها، وذلك في ظل جولات من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بوساطة عُمانية في جنيف.

ويأتي هذا في حين يعتزم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، لقاء جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، في واشنطن، بوقت لاحق من اليوم الجمعة، لمناقشة جهود إبرام اتفاق نووي مع إيران، وفق شبكة "سي إن إن"، بهدف تفادي شن ضربة عسكرية أمريكية محتملة على إيران.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الرئيس ترمب يواصل دراسة خيار اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران. وقالت نقلا عن مصدر مطلع -لم تسمه- إن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أطلع ترمب على الخيارات العسكرية المحتملة في إيران، أمس الخميس.

وحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الولايات المتحدة على التخلي عن مطالبها المبالغ فيها من أجل التوصل إلى اتفاق، وقال عقب انتهاء جولة المفاوضات الثالثة مع واشنطن في جنيف، إن المساعي الدبلوماسية مع الولايات المتحدة شهدت مزيدا من التقدم، وأوضح أنها اختُتمت بتفاهم متبادل.

وقد استؤنفت المحادثات بين طهران وواشنطن بسلطنة عمان في 6 فبراير/شباط الجاري، بعد توقفها إثر الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو/حزيران 2025، ثم جرت الجولة الثانية من المفاوضات برعاية عمانية في جنيف في 18 فبراير الجاري.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، والتخلي عن برنامجها للصواريخ الباليستية، وتلوِّح باستخدام القوة العسكرية ضدها.

إلغاء رحلات إلى طهران

من جانب آخر ألغت شركة "الخطوط الجوية التركية" وشركتان إيرانيتان رحلاتهما مساء الجمعة من إسطنبول إلى طهران، في ظل تهديدات أميركية بشنّ ضربات على إيران، وفق ما نقلته وكتالة الصحافة الفرنسية عن الموقع الإلكتروني لمطار إسطنبول.

وأُلغيت أيضا رحلة للخطوط الجوية التركية كانت متجهة إلى تبريز (في شمال إيران)، وكان مقررا إقلاعها فجر السبت من إسطنبول، بحسب المصدر نفسه، وياتي هذا في ظل تصاعد التوتر وتحشيد الولايات المتحدة حاملات طائرات إلى المنطقة ودعوات دول عدة رعايا إلى مغادرة إيران وإسرائيل.