مدمرة أمريكية تجري تدريبات في بحر الحرب ومقاتلات "إف-22" تتموضع بإسرائيل

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن مدمرة أجرت تدريبا بالذخيرة الحية في بحر العرب، وذلك تزامنا مع رصد مقاتلات "إف-22" الأمريكية تتموضع على مدرج الإقلاع بقاعدة "عوفدا" الجوية الواقعة بمنطقة النقب جنوبي إسرائيل، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة إن صور أقمار اصطناعية نشرتها شركة "ميزار فيجن" الصينية أظهرت وصول 11 مقاتلة أمريكية من طراز "إف-22" إلى قاعدة "عوفدا" الجوية.

وأوضحت أن الصور أظهرت كذلك تموضع 4 مقاتلات على مدرج الإقلاع، إلى جانب طائرة نقل عسكرية من طراز "سي 17″، رجحت أنها نقلت معدات إلى القاعدة.

وبحسب الصحيفة، تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، مع تقديرات إسرائيلية بشأن احتمال إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا بتنفيذ هجوم ضد إيران، واستمرار نقل قوات ومعدات أمريكية إلى المنطقة خلال الأسابيع الماضية.

وتترافق هذه التطورات مع دعوات الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا رعاياها وموظفيها في إسرائيل إلى المغادرة، في حين أعلنت بريطانيا إجلاء موظفيها من إيران "مؤقتا" بسبب الوضع الأمني.

وخلال الأسابيع الأخيرة، رُصدت عشرات الطائرات المقاتلة الأمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط، إلى جانب عشرات من طائرات التزود بالوقود ومئات رحلات الشحن العسكري.

ومنذ أسابيع، تقوم الولايات المتحدة -وبتحريض من إسرائيل- بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوّح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن وكلائها في المنطقة.

كما نُقلت 6 مقاتلات من طراز "أف 22" من القواعد الأم في الولايات المتحدة إلى قاعدة "لاكنهيث" البريطانية، التي تمثل "قاعدة خلفية" ونقطة ارتكاز لوجستية قبل الانتقال إلى الشرق الأوسط.