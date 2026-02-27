طفل يمني يتعرض لتعذيب وحشي بسبب حبة مانغو وغضب بالمنصات

في جريمة مروعة أثارت حالة من الغضب والاستياء في أوساط اليمنيين، تعرض طفل يمني (13 عاما) من قرية المهجم، بمديرية المغلاف في محافظة الحديدة غربي اليمن لتعذيب وحشي بسبب حبة مانغو.

وقام مزارعون بتعذيب الطفل والتنكيل به ثم ربطه وتعليقه من قدميه على جذع شجره، ثم إشعال النيران تحتَه. وكان السبب وراء هذه الوحشية الصادمة أن الطفل أخذ حبة مانغو واحدة، من مزرعتهم.

وأعلنت إدارة أمن محافظة الحديدة إلقاء القبض على 7 متهمين لقيامهم بالاعتداء على الطفل، وقالت إنها أحالتهم للإجراءات القانونية تمهيدا لتقديمهم إلى العدالة.

واستنكر مغردون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي -في تعليقات- الجريمة المروعة التي ارتُكبت بحق الطفل، رصدت بعضها حلقة (2026/2/27) من برنامج "شبكات".

ووصف أحمد في تعليقه ما حصل للطفل بأنه جريمة ضد الإنسانية، قائلا:

"ما حدث للطفل التهامي من تعذيب بسبب أنه أخذ حبة مانجو من مزرعة، يكشف مقدار التوحش الذي أصاب الكثير من اليمنيين، تعذيب، وباختصار جريمة ضد الإنسانية" بواسطة

ومن جهته، قال ياسر إنه لا شيء يبرر ارتكاب تلك الجريمة:

"مهما كان خطأ الطفل، لا شيء على وجه الأرض يبرّر أن يتحوّل 7 رجال بالغين إلى جلّادين أمام طفل عمره 13. السرقة تُحاسب بالقانون.. لكن الطفل لا يُكسَر ولا يُهان. هذه جريمة مكتملة الأركان" بواسطة

وشدد هائل على ضرورة معاقبة الجناة، بقوله:

"يجب أن ينال الجناة جزاءهم الرادع بما اقترفوه بحق هذا الطفل، وعلى الجهات المعنية البت في الإجراءات بشكل عاجل وفوري بحسب القانون، ليكون الجناة عبرة لغيرهم" بواسطة

ووفق محمد، كان الأحرى بالجناة البحث عن سبب أخذ الطفل لحبة مانغو:

"من خولهم بالتحقيق مع الطفل وتعذيبه نفسيا وجسديا.. فعليهم أن يبحثوا ما هو سبب سرقته لهذه الثمرة، قد يأكلها هو وأفراد أسرته في ظل ما يمر به أكثر الأسر من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة" بواسطة

تجدر الإشارة إلى أن القانون اليمني يحدد عقوبة الإيذاء الجسدي حسب الضرر الذي يسببه، فيعاقب بالدية المغلّظة أو الحبس 5 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى الموت دون قصد، وبالقصاص والدية والأرش والحبس في العاهات المستديمة.

إعلان

أما الاعتداء الخفيف، فيعاقب القانون اليمني عليه بالحبس سنة، أو التعويض المالي والغرامة.