سيارة ترفع عَلم إسرائيل وتصدم المارة تشعل الجدل في مصر

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على شخص غربي العاصمة القاهرة صدم عددا من الأشخاص والسيارات وهو يقود سيارة عليها ملصق علم إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، بأن شرطة الجيزة ألقت القبض على متهم بصدم عدد من الأشخاص والسيارات، في أحد شوارع مدينة كرداسة غربي العاصمة المصرية القاهرة.

ونقلت عن المتهم أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين أشخاص بالشارع، بسبب لصقه علم إسرائيل على زجاج السيارة، حسب ما أودت وسائل إعلام محلية.

وأضافت أن المتهم خشي تعرضه لاعتداء، فحاول الهرب ما تسبب في اصطدامه بعدد من الأشخاص والسيارات، دون تفسير منه للصق علم إسرائيل على سيارته.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن التحريات الأولية تشير إلى أن مرتكب الواقعة شاب يبلغ من العمر 28 عاما، ويعمل مهندسا زراعيا، ونشبت مشادة كلامية بينه وبين عدد من الأشخاص، أثناء سيره بأحد الشوارع المزدحمة، بعد ملاحظتهم ملصقا لعلم إسرائيل على زجاج السيارة، مما دفعه لمحاولة الهرب، وأثناء هروبه اصطدم بعدد من السيارات، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

إشعال الفتنة

وألقى رجال الأمن القبض على المتهم، وتم الاستماع لأقوال أصحاب السيارات والمصابين، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وأخطروا النيابة المختصة للتحقيق بالحادث.

وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم بدهس عدد من المواطنين وتحطيم عدة سيارات، ووجّهت له عدة تُهم منها إثارة الرأي العام، وحمل علم إسرائيل في الطريق العام بهدف استفزاز المواطنين وإشعال الفتنة، وفق صحيفة اليوم السابع المصرية.

وانتشر مقطع فيديو متداول للواقعة على منصات التواصل، يظهر سيارة من طراز جيب تضع ملصق علم إسرائيل عليها، وتسير بسرعة جنونية في كرداسة بمحافظة الجيزة، واصطدامها بمارة وسيارات وسط محاولات الأهالي إيقافها.

مناهضة إسرائيل

وشعبيا، تُعرَف مصر بأنها من أكثر مناهضي إسرائيل ورفضا لجرائمها بالمنطقة، وعلى مدار سنوات قاد مصريون مظاهرات غاضبة، لا سيما أمام سفارة تل أبيب في العاصمة، بخلاف دعم حملات مقاطعة للمنتجات الإسرائيلية.

وتضررت عدة علامات عالمية من المقاطعة المصرية، ما شجّع حركات المقاطعة في الشارع المصري للتوسّع لتشمل كل من أعلن مواقف داعمة لإسرائيل من مطربين وفنانين.

والعلاقات بين مصر وإسرائيل متوترة منذ الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين وأسفرت عن مقتل أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمار طال 90% من البنية التحتية المدنية.