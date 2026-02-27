دون مرافقة صحفية.. روبيو يزور إسرائيل الاثنين لإجراء مباحثات بشأن إيران

يجري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاثنين محادثات في إسرائيل تتناول الملف الإيراني، وفق ما أفادت الخارجية الأمريكية اليوم، في وقت يستمر فيه الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة مع التهديد بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت إن روبيو "سيناقش مجموعة من الأولويات الإقليمية بينها إيران ولبنان والجهود القائمة لتطبيق خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة".

وكان مقررا أن يزور روبيو إسرائيل غدا السبت بحسب مسؤول أميركي، لكن الزيارة أُرجئت إلى الاثنين. واللافت أنه لن يرافق روبيو أي صحفي معتمد في وزارة الخارجية.

وطلبت الولايات المتحدة اليوم من طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي في سفارتها مغادرة إسرائيل.

كذلك، دعت الصين مواطنيها إلى مغادرة إيران "في أسرع وقت ممكن" كما طلبت من رعاياها في إسرائيل تعزيز استعداداتهم مشيرة إلى ارتفاع كبير في المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا والمحيط الهادي يضر بالسلام والاستقرار الإقليميين.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية سحب طاقمها الدبلوماسي من إيران بسبب التهديد بتوجيه ضربة أمريكية.

وتعزز الولايات المتحدة بتحريض من إسرائيل، منذ أسابيع، قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن وُكلائها بالمنطقة.

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.