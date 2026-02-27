حواجز وانتشار عسكري.. إسرائيل تقيد صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قوات كبيرة بينهم ضباط على حواجز الضفة الغربية المؤدية إلى القدس ضمن إجراءاته المشددة لإعاقة وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى بالجمعة الثانية من رمضان.

وأفاد مراسل الجزيرة بتوافد آلاف الفلسطينيين، عبر حاجزي قلنديا شمال مدينة القدس وقبة راحيل في بيت لحم جنوبها، وذلك لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وفرضت قوات الاحتلال هذا العام قيودا مشددة على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية، إذ سمحت بدخول 10 آلاف فقط ممن يحملون تصاريح خاصة، واشترطت أن يكون عمر الرجال 55 عاما فأكثر، والنساء 50 عاما فأكثر.

كما أخضعت قوات الاحتلال المصلين لإجراءات تفتيش دقيقة أثناء عبورهم الحواجز العسكرية، ونشرت تعزيزات أمنية مكثفة في محيط مدينة القدس.

وفي رمضان والجُمَع، يمكن أن يستوعب المسجد الأقصى مئات آلاف المصلين عند استخدام كافة الساحات والمصليات المسقوفة والمناطق المشجرة.

وخلال السنوات الماضية كان عشرات آلاف الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية يقيمون الصلوات في المسجد الأقصى خلال رمضان.

وفي كل رمضان تفرض إسرائيل إجراءات أمنية موسعة في مدينة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وتعلن قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

وزادت القيود منذ أن بدأت إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بقطاع غزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

ويحذر الفلسطينيون من إجراءات إسرائيلية مكثفة تستهدف تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية.