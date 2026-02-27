العراق.. المالكي يلتقي براك في بغداد

التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء العراقية اليوم في بغداد بالمبعوث الأميركي توم براك، بعد رفضه سحب ترشيحه رغم تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على العراق في حال عودته إلى المنصب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان صحفي، إن المالكي استقبل المبعوث، وبحث معه تطورات المشهد السياسي في العراق والاستحقاقات الوطنية المقبلة.

وأكد المالكي لبراك –وفقا للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية- "ضرورة احترام سيادة العراق وخيارات شعبه، مؤكدا "استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك".

بدوره أشار باراك إلى "أهمية الدور الذي يلعبه العراق في مسار حل مشاكل المنطقة، وتخفيف حدة الصراع ودعم الحوار ومحاربة الإرهاب".

وزار براك، المبعوث الأمريكي إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، العراق عدة مرات مؤخرا للقاء مسؤولين رفيعي المستوى.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح نوري المالكي، لرئاسة الوزراء، على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

لكنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حذر حينها من وقف دعم بلاده للعراق، في حال تولى المالكي، "المقرب من إيران"، منصب رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرّح المالكي بأنه لن يسحب ترشيحه، ساعيا في الوقت نفسه إلى طمأنة واشنطن، وفي مقابلة مع "وكالة فرانس برس" قال المالكي "ليس لدي أي نية على الإطلاق للانسحاب احتراما لبلدي وسيادته وإرادته".