واشنطن تعتقل طيارا سابقا قدم خدمات للجيش الصيني

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، اعتقال طيار سابق في القوات الجوية بتهمة تقديم تدريبات عسكرية لطيارين صينيين دون الحصول على "تصريح رسمي".

وأفاد بيان لوزارة العدل بأن السلطات الفدرالية ألقت القبض على جيرالد براون (65 عاما) في ولاية إنديانا، فور عودته من الصين التي استقر فيها منذ ديسمبر/كانون الأول 2023.

ويواجه براون اتهامات بـ"التآمر مع مواطنين أجانب لتدريب طيارين في الجيش الصيني على قيادة طائرات مقاتلة"، متجاوزًا بذلك القوانين التي تفرض الحصول على تراخيص مسبقة من وزارة الخارجية الأمريكية لمثل هذه الأنشطة.

وفي تعليق له عبر منصة "إكس"، وصف مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، كاش باتيل، العملية بأنها "قصة رئيسية"، مؤكدا نجاح المكتب وشركائه في ضبط الطيار الذي يُزعم تورطه في نقل خبرات حساسة إلى الجانب الصيني.

سجل عسكري حافل

ووفقًا للبيان، فقد تولى براون قيادة وحدات "بالغة الحساسية" مسؤولة عن أنظمة توصيل الأسلحة النووية، فضلًا عن عمله مدربًا لطيارين مقاتلين على طرازات متنوعة من الطائرات الهجومية.

وبعد تقاعده من الخدمة العسكرية عام 1996، عمل براون طيار شحن قبل أن يتحول إلى متعاقد مستقل لتدريب الطيارين، بما في ذلك التدريب على مقاتلات الجيل الخامس المتطورة من طراز F-35.

وكشفت التحقيقات أن براون تفاوض في أغسطس/آب 2023 على عقد تدريبي مع مواطن صيني يدعى "ستيفن سو بين"، وهو اسم معروف لدى السلطات الأميركية، وقد سُجن في الولايات المتحدة عام 2016 مدة أربع سنوات بتهمة التجسس الإلكتروني لسرقة خطط عسكرية.

من جانبه، صرح رومان روزهافسكي، المسؤول في قسم مكافحة التجسس بمكتب التحقيقات الفدرالي، بأن بكين تواصل مساعيها لـ"استغلال خبرات العسكريين الأمريكيين الحاليين والسابقين لتحديث قدراتها الدفاعية"، مشيرا إلى أن هذا الاعتقال يمثل "رسالة تحذيرية حازمة" لكل من يتعاون مع من وصفهم بأنهم "خصوم" بما يضر بأمن الولايات المتحدة وسلامة أفراد قواتها المسلحة.

وعلّق مساعد المدعي العام للأمن القومي، جون أيزنبرغ، بقوله "لقد دربت القوات الجوية الرائد براون ليكون طيارا مقاتلا من النخبة وائتمنته على الدفاع عن أمتنا، وهو الآن يواجه تهمة تدريب طيارين عسكريين صينيين".