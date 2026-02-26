مع تصاعد نذر الحرب.. أبرز الدول التي حثت مواطنيها على مغادرة إيران

يخيم شبح الحرب على منطقة الشرق الأوسط، ويرسم إعلان عواصم عالمية تحذير رعاياها من السفر إلى إيران ودول الشرق الأوسط مشهدا قاتما يخشى كثيرون معه أن فتيل الحرب بات أقرب من أي وقت مضى.

وبدأت عدة دول في سحب أفراد عائلات الدبلوماسيين والموظفين غير الأساسيين من بعض المواقع في الشرق الأوسط، أو توجيه النصيحة لمواطنيها بتأجيل السفر إلى إيران، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وفيما يلي بعض الإجراءات التي اُتخذت:

سحبت الولايات المتحدة الموظفين غير الأساسيين، وأفراد أسرهم من سفارتها في لبنان، في ظل تحشيد أمريكا لقواتها بالشرق الأوسط.

ونصحت الخارجية البريطانية مواطنيها بعدم السفر نهائيا إلى إيران محذرة البريطانيين المقيمين في إيران من المخاطر التي قد يتعرضون لها جراء البقاء هناك.

ووجهت رسالة إلى حاملي الجنسية البريطانية أنهم ربما يواجهون خطر الاعتقال أو الاستجواب أو الاحتجاز.

كما حذرت رعاياها في الإمارات العربية المتحدة من خطر متزايد لحدوث توترات إقليمية، قد يؤدي إلى تعطيل حركة السفر.

وحذرت كندا رعاياها من احتمال اندلاع التوترات فجأة في الشرق الأوسط، وأنها قد تؤدي إلى مشاكل في السفر، بما في ذلك إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي وذلك في 18 فبراير/شباط الجاري.

ألمانيا

وحثت ألمانيا مواطنيها على مغادرة إيران، مشيرة إلى أن الرحلات الجوية التجارية المغادرة لا تزال تعمل وأن المغادرة برا ممكنة أيضا وذلك في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

فنلندا

نصحت وزارة الخارجية الفنلندية مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران ومغادرة اليمن وليبيا على الفور في تحذيرات سفر حُدّثت على موقع وزارة الخارجية.

أستراليا

طلبت الحكومة من عائلات الدبلوماسيين الأستراليين في إسرائيل ولبنان مغادرة البلدين، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

وطلبت وزارة الخارجية الصربية من رعاياها في إيران مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن بسبب تزايد التوترات وخطر تدهور الوضع الأمني.

بولندا

وقد حث رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك مواطنيه على مغادرة إيران فورا.

السويد

وحثت وزارة الخارجية السويدية مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران، ومغادرة البلاد على الفور في 12 يناير/كانون الثاني 2026.

إعلان

وقال وزير الخارجية في فبراير/شباط الجاري إن الأشخاص الذين قرروا البقاء لا ينبغي أن يتوقعوا مساعدة من الحكومة لإجلائهم.

ونصحت السفارة الهندية في إيران مواطنيها الموجودين حاليا في إيران بمغادرة البلاد بوسائل النقل المتاحة، بما في ذلك الرحلات الجوية التجارية، وذلك وفق منشورة للسفارة الهندية في إيران على موقع إكس في 23 فبراير/شباط 2026.

قبرص

كما نصحت قبرص مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران ومغادرة البلاد فورا في 13 يناير/كانون الثاني 2026.

سنغافورة

من جهتها، حثت سنغافورة مواطنيها بمواصلة تأجيل جميع الرحلات إلى إيران وفق وزارة الخارجية السنغافورية.

البرازيل

وبدورها، حضت البرازيل الأسبوع الماضي مواطنيها على مغادرة إيران، بعد أن أصدرت تحذيرا مماثلا لمواطنيها في لبنان في يناير/كانون الثاني.