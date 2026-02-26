كييف تصف مفاوضات جنيف بالمكثقة وموسكو ليست في عجلة من أمرها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق ينهي حرب أوكرانيا، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام رسمية، نقلت عنه قوله "هل سمعتم أي شيء منّا عن مهلٍ نهائية؟ ليست لدينا أي مهل نهائية، لدينا مهام نعمل على إنجازها".

وحضر مفاوضون من البلدين إلى جنيف، الخميس، لعقد محادثات منفصلة مع مسؤولين أميركيين، ضمن عملية تفاوضية صعبة يضغط فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوضع حد للقتال.

وفشلت عدة جولات محادثات في التوصل إلى اتفاق، في حين تصر موسكو على مطالب متشددة سياسية ومتعلّقة بالأراضي، ترفضها كييف على اعتبار أنها بمثابة استسلام لجارتها.

وفي منشور على "إكس"، قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف إنهم بدؤوا محادثات ثنائية مع الوفد الأمريكي الذي يضم المستشار جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأضاف عمروف أن وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة أوليكسي سوبوليف، ونائبة وزير الاقتصاد دارينا مارشاك، والنائب دافيد أراخاميا، يرافقونه ضمن الوفد الأوكراني، وأشار إلى أنهم سيناقشون آليات تعافي الاقتصاد الأوكراني، وأدوات جذب الاستثمارات، وأطر التعاون طويلة الأمد.

يُذكر أن الجولتين الأولى والثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا عُقدتا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني الماضي، و4 و5 فبراير/شباط الجاري، بينما عُقدت الجولة الثالثة في جنيف يومي 17-18 فبراير الجاري.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق في آخر جولة من المفاوضات، حيث وصف فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المحادثات بأنها "صعبة لكنها تركز على العمل"، فيما وصفها عمروف بأنها "مكثفة وشاملة".

ورفض كبار المسؤولين الروس، الخميس، مجددا فكرة أن التوصل إلى اتفاق بات أمرا قريبا، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أيضا إنه ما زال من المبكر جدا وضع أي "توقعات" أو تحديد المرحلة التي وصلت إليها عملية السلام.

وأردف لوسائل إعلام رسمية "ستكون محاولة تحديد مرحلة ما أو تقديم أي توقعات في الوقت الحالي خطأ كبيرا، لا أريد ارتكاب تلك الأخطاء".

وكرر بيسكوف الخميس بأن روسيا لن توافق على قمة قبل الوصول إلى المرحلة النهائية للمحادثات، وفقط ليتم التوقيع على اتفاق يتوصل إليه المفاوضون.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد شدد مرارا على ضرورة عقد اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين للاتفاق على النقاط الرئيسية العالقة، على غرار مصير الأراضي في شرق أوكرانيا التي تحاول روسيا جاهدة السيطرة عليها.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني، اليوم الخميس، إن روسيا أطلقت 420 طائرة مسيرة و39 صاروخا على أوكرانيا خلال الليل، وذلك قبل ساعات من عقد جولة إضافية من المحادثات.

وأوضح زيلينسكي أن القصف، الذي شمل 11 صاروخا باليستيا، استهدف بنى تحتية حيوية وأحياء سكنية في 8 مناطق بأوكرانيا، وقال مسؤولون إن عشرات الأشخاص -بينهم أطفال- أصيبوا بجروح، غير أن السلطات لم تنشر على الفور حصيلة مؤكدة.

وأشار زيلينسكي، مساء أمس الأربعاء، إلى أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وشكره على "جهوده وانخراطه" في السعي إلى إجراء مفاوضات سلام.

وتتواصل المحادثات بوساطة أمريكية بين موسكو وكييف، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بشأن مسألة الأراضي الأوكرانية التي تدعي روسيا أنها تابعة لها.

ويضغط زيلينسكي نحو عقد قمة مع الرئيس الروسي بوتين، قائلا إن اجتماعا مباشرا وجها لوجه قد يكون حاسما في إزالة الجمود والتوصل إلى اتفاق، غير أن الكرملين رفض هذا الاقتراح، مكتفيا بدعوة الرئيس الأوكراني إلى موسكو، وهو ما رفضه زيلينسكي.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا" في شؤونها.