قاضٍ أمريكي يبطل سياسة ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة

أصدر قاض أمريكي حكما ببطلان سياسة وزارة الأمن الداخلي التي تسمح بالترحيل السريع للمهاجرين إلى دول ثالثة غير بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة حقيقية وكافية لإبداء مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ببوسطن برايان ميرفي الأربعاء إن سياسة الرئيس دونالد ترمب الخاصة بالترحيل السريع للمهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية "غير قانونية"، مطالبا بإلغاء هذه السياسة تجاه المهاجرين.

غير أنه علّق تنفيذ حكمه لمدة 15 يوما لإتاحة المجال أمام الإدارة لتقديم استئناف، نظرا لأهمية القضية واحتمال نظرها أمام المحكمة العليا.

دعوى جماعية

وكانت المحكمة العليا تدخلت في القضية مرتين أولا بإلغاء أمر قضائي ‌أولي أصدره القاضي في أبريل/نيسان الماضي لحماية المهاجرين من الترحيل لدول ثالثة، وثانيا بالسماح بإرسال 8 مهاجرين إلى جنوب السودان.

وينبع حكم الأربعاء من دعوى جماعية تطعن في سياسة وزارة الأمن الداخلي التي تجيز الترحيل السريع للمهاجرين الخاضعين لأوامر الترحيل النهائية الصادرة عن قضاة الهجرة.

ورُفعت الدعوى نيابة عن المهاجرين الذين يواجهون الترحيل إلى بلدان ثالثة لم تُذكر سابقا في أوامر الترحيل الصادرة بحقهم في إجراءات المحكمة الخاصة بالهجرة.

اتهامات متبادلة

وتسمح هذه السياسة بترحيل المهاجرين إلى هذه البلدان إذا كانت سلطات الهجرة لديها ضمانات دبلوماسية موثوقة بأنهم لن يتعرضوا للاضطهاد أو التعذيب في حال إرسالهم إلى هناك.

وقال محامو وزارة ‌العدل الأمريكية إن هذه السياسة تفي بمتطلبات قانون الهجرة والمعايير الدنيا للإجراءات القانونية الممنوحة للمهاجرين.

غير أن قضاة في المحكمة الجزئية الأمريكية اتهموا سابقا إدارة ترمب بممارسة الترهيب ضد المهاجرين، وانتهاك القوانين بشكل "متهور" في جهودها لترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.

ومنذ 7 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد عدة مدن أمريكية احتجاجات واسعة ضد العنف المميت الذي تمارسه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، في حملتها ضد المهاجرين التي أسفرت عن مقتل مواطنيْن بمدينة مينيابوليس.

وتبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والنائبة الديمقراطية في الكونغرس إلهان عمر -أثناء خطاب حالة الاتحاد الأخير الذي ألقاه ترمب بالكونغرس- اتهامات بشأن ملف الهجرة.

ووثّقت كاميرات البث المباشر مشادة كلامية بينهما بعد أن اتهم ترمب الديمقراطيين بعدم إعطاء الأولوية للمواطنين الأمريكيين على المهاجرين والأجانب.

وردت النائبة عن ولاية مينيسوتا على حديثه مباشرة، متهمة إياه بالكذب، قائلة "هذا كذب. أنت كاذب". وعندما واصل حديثه مطالبا بترحيل "الأجانب المجرمين" ووصفهم بأنهم "في كثير من الحالات تجار مخدرات أو قتلة"، اتهمته إلهان عمر بأنه يساهم في "قتل أمريكيين"، مضيفة "يجب أن تخجل أنت"، وذلك بسبب سياساته المتعلقة بالهجرة.