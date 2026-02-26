تعليق مؤقت لمفاوضات جنيف والأمريكيون يطالبون طهران بتسليم اليورانيوم

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توقفوا مؤقتا وسيعودون للتفاوض لاحقا اليوم. فيما يتوقع أن تطلب واشنطن من إيران تفكيك 3 مواقع نووية وتسليم اليورانيوم المخصب.

وأشار الوزير العماني إلى أن الأطراف تبادلوا اليوم في جنيف أفكارا مبتكرة وإيجابية خلال المحادثات الأمريكية الإيرانية، معبرا عن أمله في إحراز مزيد من التقدم.

وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة إن ويتكوف وكوشنر عقدا مفاوضات استمرت أكثر من 3 ساعات مع وزير الخارجية الإيراني بجنيف.

وأكدت المصادر أن الجولة الثالثة من المحادثات عقدت بصيغتين غير مباشرة ومباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين، مضيفة أن الإيرانيين قدموا مسودة اقتراحهم المنتظرة بشأن اتفاق نووي.

من جهتها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إنه يتوقع أن تطلب واشنطن من إيران تفكيك 3 مواقع نووية وتسليم اليورانيوم المخصب.

وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن يصر المفاوضون على أن أي اتفاق نووي يجب أن يستمر للأبد دون انتهاء مفعوله.

وكانت أحدث جولات التفاوض غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران انطلقت اليوم في جنيف، بهدف تسوية النزاع الطويل الأمد بينهما حول برنامج طهران النووي، وتجنب شن ضربات أمريكية جديدة على إيران في أعقاب تعزيزات عسكرية واسعة النطاق.