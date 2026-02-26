تطورات مفاوضات جنيف.. رفض إيراني لمطالب وقف التخصيب وواشنطن مصرّة

قال مسؤول إيراني رفيع للجزيرة إن مقترح طهران في مفاوضات جنيف يركز أساسا على رفع العقوبات والتعامل مع القلق الأمريكي. فيما أصر المفاوضون الأمريكيون خلال المحادثات على تقييد تخصيب إيران لليورانيوم، وتفكيك المنشآت النووية الرئيسية.

وأكد للجزيرة أن مقترح طهران في مفاوضات جنيف يركز أساسا على رفع العقوبات والتعامل مع القلق الأمريكي.

لا تصفير ولا تفكيك

وأضاف المسؤول الإيراني أن مبدأ تصفير التخصيب للأبد وتفكيك المنشآت النووية ونقل مخزون اليورانيوم مرفوض كليا، مؤكدا أن المقترح لا يتضمن أي أفكار بخصوص منظومة إيران الصاروخية وبرامجها الدفاعية.

وقال "مقترحنا للحل يتضمن مسارات فنية وعملية ومعطيات تثبت أننا لا نريد سلاحا نوويا، ويؤكد أن تخصيبنا لليورانيوم حق سيادي ويعرض تجميدا مؤقتا التخصيب لفترة محدودة".

وأكد أن المقترح يتضمن خفض مخزون اليورانيوم لدرجات تخصيب متدنية بإشراف الوكالة الدولية.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن المقترح يتضمن جانبا من تحقيق المصالح المشتركة خاصة في البعد الاقتصادي.

وقال "مقترحنا في جنيف جاد سياسيا وخلاق فنيا ويتضمن كل ما هو مطلوب للوصول لاتفاق فورا".

إصرار أمريكي على وقف التخصيب

وفي السياق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر أن المفاوضين الأمريكيين أصروا خلال محادثات جنيف على تقييد تخصيب اليورانيوم وطالبوا بتفكيك المنشآت النووية الرئيسية في إيران.

وقال المصدر إن الوفد الأمريكي أكد أن أي اتفاق لوقف التخصيب النووي يجب أن يستمر إلى الأبد، مصرّا على تحقق طويل الأمد من برنامج إيران النووي.

وأضاف أن المحادثات الأمريكية الإيرانية في جنيف ركزت على سد الفجوات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.

كما نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن أي اتفاق يتطلب من إيران وقف التخصيب وتقديم ضمانات بعدم إحياء برنامجها النووي.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا مفاوضات استمرت أكثر من 3 ساعات مع وزير الخارجية الإيراني بجنيف.

إعلان

وأكدت المصادر أن الجولة الثالثة من المحادثات عُقدت بصيغتين: مباشرة وغير مباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين، مضيفة أن الإيرانيين قدموا مسودة اقتراحهم المنتظرة بشأن اتفاق نووي.

من جهتها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إنه يُتوقع أن تطلب واشنطن من إيران تفكيك 3 مواقع نووية وتسليم اليورانيوم المخصب.

وأضافت الصحيفة أنه يُتوقع أن يصر المفاوضون على أن أي اتفاق نووي يجب أن يستمر للأبد دون انتهاء مفعوله.

تعليق مؤقت للمفاوضات

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي صرح أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توقفوا مؤقتا وسيعودون للتفاوض لاحقا اليوم.

وأشار الوزير العماني إلى أن الأطراف تبادلوا اليوم في جنيف أفكارا مبتكرة وإيجابية خلال المحادثات الأمريكية الإيرانية، معبرا عن أمله في إحراز مزيد من التقدم.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه تم إجراء مفاوضات مكثفة لما يقارب 3 ساعات بحضور وزير خارجية عمان ومدير الوكالة الذرية، على أن تستأنف بحدود الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأكدت الوزارة أن فريقا التفاوض الأمريكي والإيراني طرحا وجهات نظرهما بجدية. وقالت "هناك تصريحات متناقضة من بعض المسؤولين الأمريكيين ما يثير الشك بشأن جديتهم".

وأضافت أن الطرف الإيراني قدم مقترحات ومبادرات مهمة وعملية في مجال الملف النووي ورفع العقوبات.

وقالت الخارجية الإيرانية إنه تم طرح مقترحات خلال مفاوضات اليوم وبعضها يحتاج للتشاور مع القيادات في العواصم.

وكانت أحدث جولات التفاوض غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران انطلقت اليوم في جنيف، بهدف تسوية النزاع الطويل الأمد بينهما حول برنامج طهران النووي، وتجنب شن ضربات أمريكية جديدة على إيران في أعقاب تعزيزات عسكرية واسعة النطاق.