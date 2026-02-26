غارات إسرائيلية على البقاع وعون يدعو أبناء الجنوب للتطوع

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات على محيط عدد من البلدات في البقاع شرقي لبنان، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة.

وقال المراسل إن غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدتي حربتا وبوداي في البقاع.

وأضاف أن الغارات امتدت إلى بلدات أخرى في المنطقة لتشمل محيط شمسطار وبدنايل وقصرنبا.

من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم منشآت تابعة لقوة الرضوان في حزب الله بمنطقة بعلبك.

وأضاف أنه قصف 8 معسكرات للتدريب وتخزين الأسلحة تابعة للقوة.

ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، غارة بصاروخ موجه استهدف أطراف بلدة النبطية الفوقا، جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة "حرج" علي الطاهر (منطقة أشجار وشجيرات برية) عند الأطراف الشمالية الشرقية للنبطية الفوقا (بمحافظة النبطية).

وأفادت بأن سيارات إسعاف هرعت إلى الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

دعوة عون للتطوع

ومن جانبه، دعا الرئيس جوزيف عون، الخميس، أبناء الجنوب إلى التطوع في الجيش، موجها مختلف الوزارات بدعم "صمود الأهالي".

وقال عون، خلال استقباله وفدا من المجلس البلدي في بلدة رميش الجنوبية، إن الجيش يوسع انتشاره في الجنوب فاتحا يديه لأبناء المنطقة الذين يرغبون بالتطوع فيه، إضافة إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.

وأضاف أنه وجه كافة التعليمات إلى مختلف الوزارات للقيام بما يلزم وتأمين ما يمكن تأمينه من مقومات لدعم "صمود الأهالي"، مشيرا إلى أن "الجنوب وأبناءه عانوا الكثير على امتداد سنوات، لكنهم أعطوا الوطن بأسره أبلغ وأقوى رسائل الصمود والوطنية والتجذر بالأرض كقيمة وهوية".

وفي السياق، واصل الجيش اللبناني، الخميس، تحصين مواقعه في جنوبي البلاد، عبر تركيب أسلاك معدنية، في نقطة كانت تتوغل منها قوات إسرائيلية في منطقة "سردة" بقضاء مرجعيون، وذلك عقب تعرض قواته لإطلاق نار إسرائيلي، الثلاثاء الماضي.

وقالت وكالة الأنباء إن الجيش يستكمل إجراءاته الدفاعية بمنطقة سردة، حيث عمد إلى تركيب أسلاك معدنية بمحاذاة الساتر الترابي الذي كان قد رفعه في ممر يُستخدم عادة للتوغلات الإسرائيلية من تلة الحمامص.

والأربعاء، حصّن الجيش اللبناني مواقعه عبر رفع سواتر ترابية في نقطتي تمركز بمنطقة سردة/ قضاء مرجعيون، وذلك بعد تعرض قواته في المنطقة لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، الثلاثاء.

وأوضح بيان للجيش اللبناني، الأربعاء، أن محيط نقطة المراقبة التي كان يجري استحداثها في منطقة سردة/مرجعيون تعرض لإطلاق نار إسرائيلي بالتزامن مع تحليق طائرة مسيّرة على علو منخفض أطلقت تهديدات باتجاه الجنود.

يأتي ذلك في ظل استمرار الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث تواصل إسرائيل شن هجمات متفرقة في الجنوب اللبناني، إلى جانب احتفاظها باحتلال عدد من التلال والمناطق اللبنانية منذ الحرب الأخيرة.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوانها على لبنان، الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن يتحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

كما لا تزال تحتل 5 تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.