عاجل | الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي وملتزمون بفتوى المرشد في هذا الشأن

عاجل | وكالة الأنباء الإيرانية: مقترح طهران في مفاوضات جنيف يبدد جميع الذرائع الأمريكية حيال البرنامج النووي الإيراني

عاجل | وكالة الأنباء الإيرانية: عدم قبول واشنطن مقترح إيران سيؤكد عدم جديتها وأن دعوتها للدبلوماسية مجرد مناورة

التفاصيل بعد قليل..