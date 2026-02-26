عاجلعاجل,
عاجل | الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي وملتزمون بفتوى المرشد في هذا الشأن
Published On 26/2/2026|
آخر تحديث: 09:57 (توقيت مكة)
عاجل | وكالة الأنباء الإيرانية: مقترح طهران في مفاوضات جنيف يبدد جميع الذرائع الأمريكية حيال البرنامج النووي الإيراني
عاجل | وكالة الأنباء الإيرانية: عدم قبول واشنطن مقترح إيران سيؤكد عدم جديتها وأن دعوتها للدبلوماسية مجرد مناورة
المصدر: الجزيرة