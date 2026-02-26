صفقة تبادل موقوفين وأسرى بين الحكومة السورية والحرس الوطني بالسويداء

بدأت، اليوم، عملية تبادل موقوفين وأسرى بين الحكومة السورية وما يسمى "الحرس الوطني" في محافظة السويداء، وقال مراسل الجزيرة ميلاد فضل، في تغطية مباشرة من منطقة المتونة بريف السويداء الشمالي، إن عدة حافلات وصلت إلى نقطة التبادل وهي تقل موقوفين كانوا لدى الحكومة السورية.

وبحسب ما أفاد مراسل الجزيرة، فإن عملية الإفراج شملت 61 موقوفا لدى الحكومة السورية مقابل إطلاق سراح 25 محتجزا لدى المجموعات التي تصفها الحكومة السورية بأنها خارجة عن القانون في السويداء، بينهم عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، كانوا قد احتجزوا خلال التوترات الأمنية والاشتباكات التي شهدتها المحافظة في الأشهر الماضية.

وأشار مراسل الجزيرة إلى انتشار واسع لقوى الأمن والشرطة العسكرية على طريق دمشق-السويداء لتأمين عملية التبادل، في حين ترافق القوافل سيارات إسعاف وعناصر من الهلال الأحمر والدفاع المدني تحسبا لأي طارئ.

وأضاف فضل أن عملية التبادل تجري عند نقطة تعد آخر موقع تسيطر عليه القوات الحكومية قبل مناطق انتشار المجموعات المحلية، وسط حالة ترقب ميداني ومتابعة واسعة لسير العملية.

وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاقات وقف إطلاق النار التي أعقبت التوترات الأخيرة في السويداء، حيث يشكل ملف الموقوفين أحد أبرز الملفات المرتبطة بمحاولات التهدئة في المحافظة.