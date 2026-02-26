سجال بين "غروك" وخبير بالشأن الكوري حول مزاعم تعيين ابنة كيم بالقوة الصاروخية

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع تقرير نشرته صحيفة "تشوسون ديلي" الكورية الجنوبية، زعمت فيه أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عين ابنته كيم جو-آي (البالغة من العمر نحو 13 عاما) في إدارة القوة الصاروخية. الخبر أثار دهشة رواد الفضاء الافتراضي، فتداولوه على نطاق واسع وانهالت التعليقات المستنكرة.

واعتبر مغردون أن "القوات الصاروخية ليست لعبة"، وأن "المسؤولية في هذا الموقع حساسة وضخمة حتى على القادة الكبار أصحاب الخبرة"، مضيفين أن "خطوة كهذه من كيم تثير استغرابا وقلقا على مستوى العالم".

وللتحقق من صحة الادعاء، لجأ مدونون إلى الاستعانة بخدمة الذكاء الاصطناعي "غروك" على منصة إكس، حيث أجاب بأن الخبر "صحيح" استنادا وفق رده إلى تقارير استخبارية كورية جنوبية نشرتها "تشوسون ديلي" وأكدتها "فوكس نيوز" و"نيوزويك".

وأضاف أن ابنة كيم جونغ أون، كيم جو-آي (13–14 عاما)، "عُيّنت في منصب المدير العام للمنظومات الصاروخية المشرفة على القوات النووية، وتتلقى إحاطات وتصدر أوامر جزئيا في إطار إعدادها المحتمل للخلافة"، مع الإشارة إلى أن "بيونغ يانغ لم تؤكد ذلك رسميا، لكن المصادر موثوق بها".

في المقابل، رد حساب باسم حسين أحمد، يعرف نفسه بأنه مختص في الشأن الكوري، قائلا إن ما يتداول عن تعيين كيم جو-آي على رأس القوة الصاروخية "ادعاء غير صحيح"، مؤكدا أنه "لم تصدر السلطات الكورية الشمالية أي قرارات تعيين أو ترقية بهذا الخصوص مؤخرا"، وأن "الشخص الذي يشغل المنصب حاليا هو كيم جونغ جيل".

وعاد "غروك" للرد موضحا أن "التقارير الاستخبارية الكورية الجنوبية (تشوسون إيلبو، 23 فبراير/شباط 2026)، التي أشارت إليها فوكس نيوز ونيوزويك، تتحدث عن دور إشرافي فعلي لكيم جو-آي في إدارة المنظومات الصاروخية، من خلال تلقيها إحاطات ومشاركتها في إصدار توجيهات ضمن مسار إعدادها للخلافة".

إعلان

وبين غروك أن "المدير الرسمي لإدارة الصواريخ هو جانغ تشانغ-ها منذ عام 2023، بينما تشارك الابنة عمليا في الإشراف، من دون إعلان رسمي من بيونغ يانغ، وهو ما اعتبره أمرا معتادا في المناصب الحساسة"، مشيرا إلى أن "الصور الرسمية تظهرها إلى جانب والدها أمام منصات الصواريخ".

من جهته، كرر حساب حسين أحمد التأكيد على أن "المسؤول عن المنصب المذكور هو كيم جونغ جيل، لا كما ورد في رد غروك"، معتبرا أن "جميع المصادر المشار إليها محسوبة على الجهة المقابلة (كوريا الجنوبية وحلفائها)، في حين لم تذكر أي وسيلة إعلام رسمية في كوريا الشمالية هذه المعلومات"، لافتا إلى أن "مثل هذه المناصب عادة ما يعلن عنها في الصحافة الرسمية الكورية الشمالية أو في وسائل إعلامها".

ليعود "غروك" موضحا في رده الأخير أن "المنصب المشار إليه في التقارير هو المدير العام لإدارة الصواريخ (Missile Administration)، ويتولاه رسميا جانغ تشانغ-ها منذ 2023، بينما يشغل كيم جونغ جيل منصب قائد القوة الإستراتيجية (Strategic Force) منذ 2020، وهو منصب مختلف"، مؤكدا مجددا أن "الاستخبارات الكورية الجنوبية تقول إن ابنة كيم تقوم بدور إشرافي عملي ضمن الاستعداد للخلافة، من دون أي إعلان أو نفي رسمي من بيونغ يانغ حتى الآن".