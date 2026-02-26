وصفهما بالمريضتين عقليا.. ترمب يدعو لإعادة النائبتين إلهان ورشيدة إلى بلديهما

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيداع النائبتين الديمقراطيتين في الكونغرس إلهان عمر عن مينيسوتا، ورشيدة طليب عن ميشيغان "في مصحة عقلية" وإعادتهما إلى "بلديهما الأصليين"، وذلك في اليوم التالي لخوضهما جدالا حادا معه خلال خطاب "حالة الاتحاد".

ووجهت كل من رشيدة طليب (أمريكية من أصل فلسطيني) وإلهان عمر (أمريكية من أصل صومالي) انتقادات لترمب خلال خطابه، أول أمس الثلاثاء، عندما أشاد بحملة إدارته الصارمة ضد الهجرة وإجراءاتها لإنفاذ قوانين الهجرة.

وصرخت النائبتان في وجه ترمب قائلتين: "أنت تقتل الأمريكيين"، في حين وصفته إلهان عمر أيضا بأنه "كاذب".

وقال ترمب -في منشور على منصته تروث سوشيال أمس الأربعاء- إن النائبتين "كانت عيونهما جاحظتين ومحتقنتين بالدم كالمجانين.. معتوهتان.. مختلتان ومريضتان عقليا.. بصراحة.. يبدو أنه يجب إيداعهما في مصحة عقلية".

وأضاف "يجب أن نعيدهما إلى من حيث جاءتا.. بأسرع ما يمكن".

تصريحات مخزية

وقالت طليب -عبر منصة إكس- إن تصريحات ترمب تظهر "أنه في حالة انهيار" في حين وصف زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز نبرة تصريحات ترمب ضد طليب وعمر بأنها تنطوي على "كراهية للأجانب" و"مخزية".

ووصف أيضا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية تصريحات ترمب بأنها عنصرية.

وقال إدوارد أحمد ميتشل نائب المدير الوطني للمجلس إنه "من العنصرية والتعصب القول إن اثنتين من النواب المسلمين في الولايات المتحدة تجب إعادتهما إلى البلدين اللذين وُلدتا فيهما أو اللذين جاء منهما أسلافهما، وذلك على خلفية انتقادهما لإطلاق سلطات الهجرة والجمارك النار على أمريكيين".

من جهتها، قالت كارولين ليفيت -المتحدثة باسم البيت الأبيض– الأسبوع الماضي إن أفرادا "شوهوا" صورة الرئيس بوصفه بأنه "عنصري".

واجتذبت إجراءات ترمب لتطبيق قوانين الهجرة انتقادات بعد واقعتي إطلاق نار منفصلتين في يناير/كانون الثاني الماضي أسفرتا عن مقتل مواطنين أمريكيين برصاص عملاء فدراليين في ولاية مينيسوتا.

ولقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم في مراكز احتجاز تابعة لمصلحة الهجرة والجمارك الأمريكية منذ بداية 2026 بعد وفاة ما لا يقل عن 31 العام الماضي.

وخلال خطابه "حالة الاتحاد" الثلاثاء الماضي، كرر ترمب اتهامه لذوي الأصول الصومالية في الولايات المتحدة بالانخراط في عمليات احتيال، وزعم أن "متسللين إلكترونيين صوماليين" نهبوا مينيسوتا.

وتستخدم إدارته مزاعم الاحتيال لنشر عملاء هجرة فدراليين مسلحين في مينيسوتا، كما يصور ترمب إجراءاته على أنها تهدف إلى مكافحة الاحتيال وتحسين وضع الأمن الداخلي.