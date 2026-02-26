تصعيد متسارع بالضفة.. اعتقالات وهدم ومصادرة أراض

واصل الاحتلال الإسرائيلي التصعيد في الضفة الغربية، من خلال اعتقالات واسعة واقتحامات متكررة، بالتوازي مع استمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، نقلت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري من بلدة بردلة في الأغوار الشمالية، معاناة المزارعين الذين أمهلهم الاحتلال أسبوعا لإزالة الدفيئات الزراعية التي تشكل مصدر رزق أساسيا لعشرات العائلات، مؤكدة أن الأهالي يرفضون الامتثال لهذه الإخطارات ويتمسكون بالبقاء في أراضيهم.

وأوضحت البديري أن المنطقة تعد من أهم مناطق السلة الغذائية الفلسطينية، غير أن سلطات الاحتلال تبرر قرارات المصادرة بقرب الأراضي من معبر بيسان والجدار العازل، رغم أنها أراض فلسطينية خاصة.

بالتزامن مع ذلك، أشار مراسل الجزيرة من طولكرم ليث جعار إلى أن مواصلة سياسة التصعيد والاستهداف الإسرائيلي للمواطنين تتزامن مع مواقف وتصريحات أمريكية تتعلق بتقديم خدمات في مستوطنات الضفة الغربية، وهو ما أثار انتقادات فلسطينية ودولية اعتبرت هذه الخطوات محاولة لشرعنة البؤر الاستيطانية وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.

وأشار جعار إلى أن قوات الاحتلال نفذت خلال ساعات الليل سلسلة اقتحامات واسعة في مدن عدة بينها طولكرم وقلقيلية وجنين ونابلس ورام الله والقدس وبيت لحم، رافقتها عمليات تفتيش وتخريب لمنازل الفلسطينيين.

وأضاف جعار، نقلا عن نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات شملت فلسطينيين بينهم امرأة وأطفال وأسرى محررون، وبدأت من قلقيلية قبل أن تمتد إلى طولكرم ومخيم بلاطة وبلدات في نابلس، في إطار حملة متواصلة من المداهمات.

ويرى فلسطينيون أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن تصاعد أوسع في الهجمات الإسرائيلية، يترافق مع زيادة اعتداءات المستوطنين التي يقول ناشطون إنها تحظى بدعم سياسي إسرائيلي، بما يشمل منح الضوء الأخضر لمجموعات استيطانية لتنفيذ هجمات على القرى الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بأن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات طالت 16 فلسطينيا بينهم فتاة وأسرى محررون، تركزت في محافظات قلقيلية ونابلس ورام الله والبيرة وطولكرم والقدس، حيث رافقت الاعتقالات عمليات مداهمة واسعة للمنازل وتحقيق ميداني مع عدد من السكان.

كما أصدرت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم 12 منشأة زراعية ومصادرة نحو 65 دونما من الأراضي شرق الضفة الغربية، وهي منشآت تعتمد عليها عشرات الأسر الفلسطينية مصدر دخل رئيسيا، ويؤكد الأهالي أنها أقيمت على أراضٍ خاصة قبل إقامة جدار الفصل.