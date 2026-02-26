أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر مطلعة، بإقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، نائب الأدميرال فريد كاتشر من منصبه، الذي كان قد تولاه حديثا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إن كاتشر "لم يكن الشخص المناسب لهذا المنصب"، كما نقلت عن المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، جوزيف هولستيد، أن كاتشر سيعود إلى الخدمة في البحرية الأمريكية.

وفي بيان أصدره بهذا الشأن، قال الجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أمس الأربعاء: "نحن ممتنون للغاية لخدمة نائب الأدميرال كاتشر المتفانية للقوات المشتركة ومساهماته في هيئة الأركان المشتركة".

ويُعد منصب مدير هيئة الأركان المشتركة من أهم الرتب العسكرية في البنتاغون، إذ يقدم دعما جوهريا لرئيس الأركان، وغالبا ما يكون المنصب بوابة لترقيات رفيعة تشمل قيادة المهام القتالية الكبرى.

وتقلد كاتشر عديدا من المناصب في قيادة الجيش الأمريكي، شملت قيادة الأسطول السابع الأمريكي المتمركز في اليابان، ورئاسة الأكاديمية البحرية الأمريكية، فضلا عن كونه قائدا للمدمرة "يو إس إس ستوكديل"، وهو حاصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد.

ويأتي عزل كاتشر من منصبه في إطار سلسلة من الاضطرابات التي تشهدها القيادات العليا في البنتاغون، والتي شملت العام الماضي إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، الجنرال سي كيو براون، وهو قرار اتخذه وزير الحرب بيت هيغسيث.

كذلك تأتي هذه الخطوة تزامنا مع التحشيد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، استعدادا لضربة محتملة ضد إيران إذا صدرت أوامر من الرئيس دونالد ترمب بذلك، وسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.