الهند وإسرائيل توقعان 16 اتفاقية للتعاون الدفاعي والتكنولوجي

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الخميس إن بلاده ستضع قريبا اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، مشيرا إلى شراكة بين البلدين في مجالات عديدة من بينها الدفاع.

وقال مودي، الذي وصل إسرائيل أمس الأربعاء في زيارة تستغرق يومين، إن الهند وإسرائيل تتجهان نحو الشراكة في مجالات التطوير والإنتاج ونقل التكنولوجيا المتعلقة بمجال الدفاع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الهندي قوله: "اتخذنا اليوم قرارًا تاريخيًا برفع الشراكة بين إسرائيل والهند إلى مستوى استراتيجي" مشيرا إلى أن "هذه الصداقة مبنية على أسس راسخة من القيم الديمقراطية والإنسانية" وفق تعبيره.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الهندي وقعا 16 اتفاقية من بينها اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

إشادة بإسرائيل

وكان رئيس الوزراء الهندي قال في وقت سابق أمس الأربعاء خلال كلمة ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي، إن نيودلهي وتل أبيب ملتزمتان بتوسيع التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن معاهدة الاستثمار الثنائية الموقعة بين البلدين العام الماضي ستوفر آفاقا واضحة للشركات في كلا الجانبين.

ووصف مودي إسرائيل بأنها مركز للابتكار والتطور التكنولوجي، وهذا ما يخلق أساسا لشراكة تطلعية مع الهند التي توشك على الانضمام لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم.

وقال إن البلدين وقّعا اتفاقية استثمار مشتركة تقدم الثقة للشركات من الجانبين، وإنه ملتزم بتوسيع التجارة وتعزيز تدفق الاستثمارات والعمل على مشاريع البنى التحتية المشتركة.

وأشار إلى أهمية الشراكات الدفاعية بين الهند وإسرائيل ودول أخرى، وقال إن بلاده عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير الابتكار بين الشباب، وإنه ونتنياهو أطلقا حاضنة الأعمال في الهند عام 2018، لافتا إلى أن هذه الحاضنة دعمت أكثر من 900 شركة ناشئة حتى الآن.

وتعد زيارة مودي التي بدأت أمس الأربعاء وتختتم اليوم الخميس هي الثانية له منذ توليه رئاسة الحكومة عام 2014، بعدما كان قد سجّل في يوليو/تموز 2017 أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى إسرائيل.

ومنذ توليه السلطة ركز مودي على تعزيز علاقات بلاده مع إسرائيل، حيث وقع البلدان في عام 2014 سلسلة من الاتفاقات في مجالي الدفاع والتكنولوجيا أكدت على العلاقة التجارية والسياسية المزدهرة بينهما.