اختتام التدريبات المشتركة للقوات القطرية التركية في الدوحة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اختتام التدريبات التنشيطية المشتركة للقوات القطرية التركية، بمشاركة منتسبي القوات البرية الأميرية القطرية، بهدف رفع مستوى الجاهزية والانسجام بين القوات المشتركة، بما يخدم الأهداف الدفاعية المشتركة.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي الأربعاء أن اختتام التدريبات جرى بحضور العميد جيتن كايا، نائب قائد القوات المشتركة القطرية-التركية، والعميد الركن خالد محمد التميمي، مدير أركان القوات المشتركة القطرية-التركية.

وشملت التدريبات، وفقا لبيان الوزارة، عددا من العمليات التدريبية، منها:

القتال في المناطق المبنية.

مكافحة فض الشغب.

الإسعافات الأولية.

الخريطة والبوصلة.

تدريبات على قاذف ميلان.

وتأتي هذه التدريبات في إطار التعاون العسكري المتنامي بين قطر وتركيا، والذي تعزز منذ توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين عام 2014، وما تلاها من إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر، واستضافة تدريبات ومناورات مشتركة تهدف إلى تطوير القدرات الدفاعية ورفع جاهزية القوات.