اختتام التدريبات المشتركة للقوات القطرية التركية في الدوحة

المصدر: حساب وزارة الدفاع - دولة قطر على إكس اختتام التدريبات التنشيطية المشتركة للقوات القطرية التركية الرابط: https://x.com/MOD_Qatar/status/2026749223908016167?s=20
شملت التدريبات عمليات في مناطق مبنية وتدريبات على قاذف ميلان (وزارة الدفاع القطرية)
Published On 26/2/2026
آخر تحديث: 01:05 (توقيت مكة)

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اختتام التدريبات التنشيطية المشتركة للقوات القطرية التركية، بمشاركة منتسبي القوات البرية الأميرية القطرية، بهدف رفع مستوى الجاهزية والانسجام بين القوات المشتركة، بما يخدم الأهداف الدفاعية المشتركة.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي الأربعاء أن اختتام التدريبات جرى بحضور العميد جيتن كايا، نائب قائد القوات المشتركة القطرية-التركية، والعميد الركن خالد محمد التميمي، مدير أركان القوات المشتركة القطرية-التركية.

وشملت التدريبات، وفقا لبيان الوزارة، عددا من العمليات التدريبية، منها:

  • القتال في المناطق المبنية.
  • مكافحة فض الشغب.
  • الإسعافات الأولية.
  • الخريطة والبوصلة.
  • تدريبات على قاذف ميلان.
القوات القطرية والتركية تختتم تدريبات عسكرية مشتركة لرفع الجاهزية القتالية (وزارة الدفاع القطرية)

وتأتي هذه التدريبات في إطار التعاون العسكري المتنامي بين قطر وتركيا، والذي تعزز منذ توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين عام 2014، وما تلاها من إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر، واستضافة تدريبات ومناورات مشتركة تهدف إلى تطوير القدرات الدفاعية ورفع جاهزية القوات.

المصدر: الجزيرة

