أوكرانيا.. محادثات في جنيف وكييف وموسكو تتبادلان رفات قتلى الحرب

تنطلق اليوم الخميس في جنيف مفاوضات أوكرانية أمريكية بشأن إعادة الإعمار بعد الحرب، رغم الجمود الذي يكتنف مفاوضات السلام مع روسيا، وذلك تزامنا مع تصعيد ميداني وتبادل للأسرى بين موسكو وكييف.

وقال مسؤول أوكراني إن المباحثات، التي يتوقع أن تبدأ ظهر اليوم، سيشارك فيها المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فضلا عن الوفد الأوكراني. ويتوقع أن تشمل المباحثات حزمة تمويل لإعادة بناء الاقتصاد الأوكراني.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أجرى اتصالا هاتفيا استمر نحو نصف ساعة مع نظيره ترمب. وبُعيد المكالمة، أعلن زيلينسكي أن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع وكبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، سيلتقي في جنيف الخميس ويتكوف وكوشنر لمناقشة الوثائق الاقتصادية وتفاصيل تبادل أسرى الحرب.

وجرى الاتفاق خلال مكالمة زيلينسكي وترمب على ضرورة أن تؤدي الجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية مع روسيا، المقررة في مارس/آذار المقبل، إلى اجتماع على مستوى القادة لمعالجة القضايا الحساسة العالقة في ملف الصراع.

وتأمل كييف في جمع أموال من القطاعين العام والخاص تقدر بنحو 800 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتمويل عمليات إعادة الإعمار.

وكان المفاوضون الأوكرانيون والروس قد اجتمعوا في جنيف الأسبوع الماضي، في ثالث لقاء لهم منذ بداية العام الجاري بوساطة أمريكية، لكنهم لم يحرزوا أي تقدم بشأن النقاط الخلافية الرئيسية، وفي مقدمتها ملف الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، أو تطالب بتخلي كييف عنها.

وتتمسك روسيا بمطلبها بتنازل كييف عن الـ20% المتبقية من منطقة دونيتسك الصناعية، شديدة التحصين، التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية شرقي البلاد. وفي المقابل، تؤكد أوكرانيا أنها لن تتخلى عن الأراضي التي قتل الآلاف من جنودها ومواطنيها دفاعا عنها.

تبادل رفات قتلى الحرب

وفي تطور آخر، أعلن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدنسكي -اليوم الخميس- أن بلاده سلّمت رفات ألف جندي أوكراني إلى كييف، كما تسلمت جثث 35 روسيًا أعادتهم كييف.

ونشر ميدنسكي صورة تظهر أشخاصا يرتدون بزات بيضاء وقفازات زرقاء وهم ينزلون كيسا أبيض يضم رفات جندي من شاحنة تبريد.

وتجري بانتظام بين البلدين عمليات تبادل رفات جنود قضوا في الحرب، في ملف يعد من بين مجالات التعاون المحدودة بين الطرفين.

تصعيد ميداني

وتزامنا مع الجهود الدبلوماسية، تستمر الهجمات المتبادلة بين الطرفين، وقد أعلن زيلينسكي اليوم الخميس أن القوات الروسية أطلقت 420 مسيّرة و39 صاروخا باتّجاه أوكرانيا خلال الليل.

وقد ألحقت الهجمات الروسية أضرارا بمنشآت للطاقة قبل ساعات على المفاوضات المرتقبة بين مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين في جنيف.

وقال زيلينسكي إن "روسيا شنّت الليلة الماضية حربا مرة أخرى على البنى التحتية الحيوية وأبنية سكنية عادية"، مضيفا أن العشرات جرحوا في هجمات استهدفت 8 مناطق وبنى تحتية ومحطات فرعية للغاز في عدة مناطق بما في ذلك على أطراف كييف.

وهزت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار تحسبا لغارات جوية.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة، تيمور تكاتشينكو، أن القوات الروسية تشن هجوما على المدينة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الهجومية، في حين أكد عمدة كييف تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لصد الهجوم، موجها نداء عاجلا للسكان بالبقاء في الملاجئ حتى زوال الخطر.

ولم تقتصر الهجمات الروسية على العاصمة، إذ امتدت إلى شمال شرقي البلاد، حيث تعرضت خاركيف لقصف بالمسيّرات، في آخر تصعيد ميداني في الحرب التي دخلت عامها الخامس، وحصدت أرواح مئات آلاف الجنود منذ اندلاعها في فبراير/شباط 2022.