أكثر من 30 آلية إسرائيلية تتوغل في القنيطرة جنوب غربي سوريا

توغلت قوة إسرائيلية -مساء الأربعاء- بأكثر من 30 آلية عسكرية في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، في انتهاك جديد لسيادة البلاد، وفق ما أفادت به مصادر محلية رسمية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن رتلا عسكريا إسرائيليا يضم أكثر من 30 آلية توغل في منطقة تل الأحمر الشرقي قرب قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، مشيرة إلى أن القوة أطلقت قنابل مضيئة في سماء المنطقة، من دون توضيح ما إن كانت قد انسحبت لاحقا أم لا تزال متمركزة في الموقع.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السورية على التوغل، كما لم تعلن إسرائيل دوافع العملية.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من توغل مماثل نفذته قوة إسرائيلية مكونة من ثلاث آليات في ريف القنيطرة، حيث ذكرت القناة الرسمية أن القوات اعتقلت راعي أغنام وصادرت عددا من مواشيه.

وتشهد مناطق الجنوب السوري -وخاصة ريفيْ القنيطرة ودرعا– تصاعدا في الانتهاكات الإسرائيلية خلال الآونة الأخيرة، تشمل توغلات برية وقصفا مدفعيا واعتقالات، إضافة إلى إقامة حواجز تفتيش والتحقيق مع المارة، فضلا عن تدمير مزروعات، وفق مصادر محلية.

وتؤكد دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، في وقت أعلنت فيه تل أبيب إلغاء الاتفاق بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وتأتي هذه التطورات رغم الإعلان -في 6 يناير/كانون الثاني الماضي- تشكيل آلية اتصال بين سوريا وإسرائيل بإشراف أمريكي، بهدف تنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي.

ويقول سوريون إن استمرار هذه الانتهاكات يعرقل جهود استعادة الاستقرار، ويحد من قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.