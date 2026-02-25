ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر مسلحي عصابة "كارتل خاليسكو" حاملين أسلحة ثقيلة، مدعيا أن 70% من هذه الأسلحة مصدرها أوكرانيا.

وظهر المسلحون مرتدين سترات عليها اسم الكارتل ومغطين وجوههم، بينما تُعرض رشاشات مصادرة وعتاد عسكري آخر.

واستند مقطع الفيديو في تأكيده من أن أغلب الأسلحة قادمة من أوكرانيا إلى ما قال إنها "إحصائية" صادرة عن "معهد دراسة الحرب الأمريكي"، وهو معهد للأبحاث مقره في واشنطن.

واكتسب الفيديو زخما كبيرا بعد مقتل زعيم الكارتل، نيميسيو روبن أوسيغيرا سيرفانتس المعروف باسم "إل منتشو"، خلال عملية عسكرية يوم الأحد 22 فبراير/شباط الجاري، ما دفع إلى تداول واسع للمقطع بين حسابات مختلفة.

مصادر الأسلحة المريبة

وأثار الادعاء بشأن المصدر الأوكراني للأسلحة موجة من التساؤلات حول مدى دقة المعلومات، خاصة أن السلطات المكسيكية كشفت أن معظم الأسلحة المضبوطة خلال الاشتباكات المسلحة، والتي شملت قاذفات قنابل صاروخية وبنادق طويلة ومسدسات وقنابل يدوية، تعود أصولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان وزير الدفاع المكسيكي ريكاردو تريفيا تريخو، قد أكد أن حوالي 80% من الأسلحة التي تم ضبطها في مسرح الجريمة تم شراؤها في الولايات المتحدة وتهريبها إلى المكسيك، كما هو الحال في مسارح الجرائم الأخرى.

وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد يوم 23 فبراير/شباط، أي في اليوم التالي لمقتل "إل منتشو".

ماذا يقول التحقق؟

وفي سياق التحقق من الادعاء بشأن أوكرانيا، لم يظهر أي تقرير أو دراسة صادرة عن "معهد دراسات الحرب الأمريكي" تؤكد وصول أسلحة أوكرانية إلى الكارتلات المكسيكية، كما نفى المعهد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إصدار أي تقييمات من هذا النوع، مؤكدا أن الفيديو المتداول "مزيف بالكامل" ولا علاقة له بالمؤسسة.

ويكشف تتبُّع المنشورات أن الادعاء أعيد تدويره بصيغ متشابهة في أوقات سابقة، في نمط يتكرر كلما تصاعد الجدل حول الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا.

رواية عابرة للملفات

لا يأتي هذا الادعاء في فراغ، إذ سبق أن ظهرت مزاعم مشابهة في سياقات نزاعات أخرى، تربط بين السلاح الغربي المقدم لأوكرانيا وانتشاره في أسواق سوداء حول العالم، مستندة أحيانا إلى تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال فيها إن السلاح الذي تحصل عليه أوكرانيا من الأوروبيين، يباع في السوق السوداء.

غير أن تداول هذه الرواية في سياق المكسيك، بالتزامن مع حدث أمني داخلي، يعكس محاولة لربط ملفين منفصلين: صراع العصابات في أمريكا اللاتينية، والحرب في أوكرانيا، عبر بناء سردية سياسية تتجاوز الوقائع الموثقة.