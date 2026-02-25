واشنطن تتجه لتخفيف الحصار النفطي عن كوبا وسط أزمة إنسانية حادة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها ستخفف لأسباب إنسانية القيود المفروضة على صادرات النفط الفنزويلي إلى كوبا، التي تواجه أزمة طاقة حادة نتيجة الحصار الأمريكي.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأنها مستعدة لمنح تراخيص للشركات الخاصة الراغبة في بيع النفط المستخرج من فنزويلا إلى كوبا، بشرط أن تكون هذه العمليات في إطار دعم الشعب الكوبي ولا يستفيد منها النظام الكوبي.

وتفرض واشنطن منذ يناير/كانون الثاني حصارا نفطيا على كوبا، وهددت بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزودها بالنفط.

على حافة الانهيار

وبسبب هذا الحصار باتت كوبا على حافة أزمة إنسانية خانقة مع نفاد مخزونات الوقود كما اقترب نظام الرعاية الصحية من حافة الانهيار.

وتعاني المستشفيات في كوبا من انقطاع مستمر للكهرباء، وتم تعليق الرحلات الجوية التي تنقل الإمدادات الحيوية لنفاد الوقود في مطارات كوبا.

ومؤخرا، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن "قلقها الكبير" إزاء تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في كوبا.

وكانت كوبا تعتمد بشكل كبير على شحنات النفط القادمة من فنزويلا المورد الرئيسي للنفط إليها، قبل أن تتوقف تلك الإمدادات بعدما شنت واشنطن هجوما على فنزويلا أوائل يناير/كانون الثاني واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو.

كما علّقت المكسيك، وهي مصدر رئيسي آخر لكوبا، شحنات النفط بسبب الضغوط الأمريكية.

ويتهم ترمب كوبا بأنها دولة شيوعية فاشلة ومعادية للولايات المتحدة، محذّرا من ضرورة التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل فوات الأوان.