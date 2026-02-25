أخبار|إسرائيل

نتنياهو: نشكل تحالفا إقليميا جديدا لمواجهة إيران والإخوان المسلمين

epa12771642 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a speech during a plenary session of the Knesset, the Israeli parliament, in Jerusalem, 23 February 2026. EPA/ABIR SULTAN
نتنياهو تحدث عن مواجهة ما أسماه المحور الشيعي والسني (الأوروبية)
Published On 25/2/2026

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تعمل على تشكيل تحالفها الإقليمي لمواجهة ما أسماه "المحور الشيعي" المتمثل في إيران و"المحور السني" المتمثل في الإخوان المسلمين، على حد قوله.

وأضاف نتنياهو خلال كلمته أمام مؤتمر قيادي لمديري جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) "أن التحالف الجديد يشمل دولا عديدة بعضها يزورنا هذه الأيام وبعضها نزوره" وأوضح "أتحدث هنا عن دائرة كاملة تشمل الشرق الأوسط".

وأكد على ضرورة نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقال إن ذلك "سيحدث بالطريقة السهلة أو الصعبة، لكنه سيحدث"، على حد قوله.

وتناول نتنياهو في كلمته تفشي جرائم القتل شبه اليومية في المجتمعات العربية داخل إسرائيل، قائلا إن مخزون الأسلحة غير المشروعة "يجب تقليصه، وتجب مصادرته، لأن يوما عصيبا قد يأتي".

وألمح إلى "احتمال ظهور تهديد إرهابي" من هذه المجتمعات، قائلا "نتحدث دائما عن توجيه الأسلحة نحو الداخل".

ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة -وبتحريض من إسرائيل- بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

المصدر: الجزيرة + وكالات

