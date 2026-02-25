نتنياهو: نشكل تحالفا إقليميا جديدا لمواجهة إيران والإخوان المسلمين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تعمل على تشكيل تحالفها الإقليمي لمواجهة ما أسماه "المحور الشيعي" المتمثل في إيران و"المحور السني" المتمثل في الإخوان المسلمين، على حد قوله.

وأضاف نتنياهو خلال كلمته أمام مؤتمر قيادي لمديري جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) "أن التحالف الجديد يشمل دولا عديدة بعضها يزورنا هذه الأيام وبعضها نزوره" وأوضح "أتحدث هنا عن دائرة كاملة تشمل الشرق الأوسط".

وأكد على ضرورة نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقال إن ذلك "سيحدث بالطريقة السهلة أو الصعبة، لكنه سيحدث"، على حد قوله.

وتناول نتنياهو في كلمته تفشي جرائم القتل شبه اليومية في المجتمعات العربية داخل إسرائيل، قائلا إن مخزون الأسلحة غير المشروعة "يجب تقليصه، وتجب مصادرته، لأن يوما عصيبا قد يأتي".

وألمح إلى "احتمال ظهور تهديد إرهابي" من هذه المجتمعات، قائلا "نتحدث دائما عن توجيه الأسلحة نحو الداخل".

ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة -وبتحريض من إسرائيل- بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".