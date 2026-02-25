مودي أمام الكنيست: التلمود أشار للهند وندعم إسرائيل بقناعة كاملة

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده وقفت إلى جانب إسرائيل رسميا وبقناعة كاملة، مؤكدا إعجاب الهند بـ"عزيمة إسرائيل وشجاعتها وإنجازاتها"، حسب قوله.

وأضاف، خلال كلمة ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه يدعم كل الإجراءات الرامية لتعزيز السلام والاستقرار بما في ذلك معالجة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن اتفاقات أبراهام التي انطلقت قبل سنوات "كانت تحمل الكثير من الأمل لكنها اليوم تواجه اليوم الكثير من التحديات".

وأكد دعمه مبادرة السلام (خطة دونالد ترمب) التي تم توقيعها في مصر ودعمها مجلس الأمن الدولي، وقال إنها تمثل طريقا للسلام في المنطقة، وإن بلاده تدعمها بشكل كامل.

وأضاف "نحن نؤمن أن هذه المبادرة تحمل وعد السلام العادل والمستدام لجميع شعوب المنطقة بما في ذلك معالجة القضية الفلسطينية". وأعرب عن فخره بأن يكون أول رئيس هندي يزور إسرائيل (قبل 9 سنوات)، وأول رئيس وزراء هندي يلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي أيضا.

وقال إن البلدين يمتلكان علاقات قديمة جدا، وإن التلمود يشير إلى الهند ويذكر الممرات البحرية التي تربط البحر المتوسط بالمحيط الهندي.

وأشار مودي إلى أنه يحمل رسالة احترام لإسرائيل من 1.4 مليار مواطن هندي، مضيفا "الجميع يعلم أن إسرائيل هي أرض الآباء، وأن الهند هي الأرض الأم، والروابط التي تجمعنا مكتوبة بالدماء والتضحيات"، حسب قوله.

كما تحدث رئيس الوزراء الهندي عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلا إن بلاده تبدي إعجابا بقدرة إسرائيل على تطوير الزراعة في قلب الصحراء (في إشارة إلى السردية الصهيونية التي تدعي أن فلسطين كانت صحراء عمّرها الإسرائيليون).

وأضاف أنه وبنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– نقَلا العلاقات بين البلدين إلى مرحلة إستراتيجية، متعهدا بالعمل على تطويرها بشكل مستمر.

شراكة إستراتيجية

ووصف مودي إسرائيل بأنها مركز للابتكار والتطور التكنولوجي، وهذا ما يخلق أساسا لشراكة تطلعية مع الهند التي توشك على الانضمام لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم.

إعلان

وقال إن البلدين وقّعا اتفاقية استثمار مشتركة تقدم الثقة للشركات من الجانبين، وإنه ملتزم بتوسيع التجارة وتعزيز تدفق الاستثمارات والعمل على مشاريع البنى التحتية المشتركة.

وأشار إلى أهمية الشراكات الدفاعية بين الهند وإسرائيل ودول أخرى، وقال إن بلاده عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير الابتكار بين الشباب، وإنه ونتنياهو أطلقا حاضنة الأعمال في الهند عام 2018، لافتا إلى أن هذه الحاضنة دعمت أكثر من 900 شركة ناشئة حتى الآن.

ويمثل موقف الهند من إسرائيل في عهد مودي تحولا جذريا من القضية الفلسطينية التي لطالما كانت نيودلهي داعمة لها ومؤيدة لحل الدولتين.

ووصل مودي اليوم الأربعاء إلى تل أبيب في زيارة رسمية هي الثانية له منذ توليه رئاسة الحكومة عام 2014، وكان زارها في يوليو/تموز 2017 في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى إسرائيل.

وتأتي الزيارة في سياق تحول إستراتيجي في السياسة الهندية تجاه إسرائيل، إذ كانت نيودلهي لعقود داعمة للقضية الفلسطينية ولم تُقِم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا عام 1992.