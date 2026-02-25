لبنان.. لجنة الميكانيزم تجتمع وتحذيرات لحزب الله من التدخل بشأن إيران

تواصل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان "الميكانيزم"، اليوم الأربعاء، اجتماعها السابع عشر في مقر قوات اليونيفيل في بلدة الناقورة جنوبي البلاد، بالتزامن مع تواصل الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.

ويبحث اجتماع اللجنة التي أنشئت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 التطورات العسكرية والميدانية لوقف الأعمال العدائية جنوب لبنان.

وتُعرف لجنة الميكانيزم بأنها إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات "اليونيفيل"، تحت رعاية أميركية-فرنسية، بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وعُقد آخر اجتماع للجنة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمشاركة ضباط بالإضافة إلى ممثلين مدنيين اثنين من لبنان وإسرائيل.

وكانت السفارة الأمريكية في بيروت حددت مع نهاية الشهر الماضي، مواعيد لعقد اجتماعات الميكانيزم في أشهر فبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلة، وأكدت أن هذه اللقاءات ستستمر كمنتدى أساسي للتنسيق العسكري بين الأطراف المشاركة.

الجيش اللبناني يأمر بالرد

وفي سياق متصل، قال الجيش اللبناني إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار أمس الثلاثاء، باتجاه محيط نقطة مراقبة كان الجيش اللبناني يستحدثها في منطقة سردة الحدودية بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد.

ولفت الجيش اللبناني -في بيان- إلى أن الحادثة تزامنت مع إطلاق مسيّرة إسرائيلية تهديدات لدفع جنود الجيش إلى المغادرة.

وأكد أن قيادته أعطت الأوامر للجنود بالبقاء في نقطة المراقبة والرد على مصادر النيران، وأشار إلى أنه يجري متابعة ما حدث مع لجنة "الميكانيزم" وقوات اليونيفيل.

وفي خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أواخر عام 2024، نفذت قوات الاحتلال ليلة أمس الثلاثاء تفجيرين في بلدة العديسة، وتفجيرا عند أطراف بلدتي مروحين وشيحين في جنوب لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وزير الخارجية: تلقينا تحذيرات

وفي الأثناء، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن بلاده تلقت تحذيرات بشن إسرائيل ضربات أشد ضراوة على البنية التحتية في حال اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله.

وأضاف الوزير، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن السلطات اللبنانية ناشدت حزب الله عدم الرد بأي شكل، في حال اندلاع حرب بين واشنطن وطهران، من شأنه أن يؤدي إلى أوضاع خطيرة للمدنيين اللبنانيين.

وكتب رجي، عبر حسابه على منصة إكس، "أتمنى أن يمتنع حزب الله عن الدخول في أي مغامرة جديدة، وأن يُجنّب لبنان دمارا إضافيا. لقد تلقّينا تحذيرات تشير إلى أنّ أي تدخّل من قبله قد يدفع إسرائيل إلى ضرب البنية التحتية، ونعمل بكل الوسائل لمنع ذلك".

وقبل نحو شهر، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب يرى التهديد الأمريكي الموجّه إلى إيران تهديدا مباشرا له، ولا يمكن التعامل معه على أنه شأن إيراني داخلي أو مسألة بعيدة عن واقع المنطقة.

وحذّر قاسم من أن أي تهديد باغتيال أو استهداف القيادة الإيرانية، وعلى رأسها المرشد الأعلى علي خامنئي، هو تهديد لعشرات الملايين من المؤمنين بخطه ونهجه، ولا يمكن السكوت عنه أو القبول به تحت أي ظرف، موضحا أن حزب الله "ليس حياديا في مسألة إيران".

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا خلال عدوان على لبنان بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023 قبل أن يتحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

في حين تواصل إسرائيل خروقاتها عبر شن هجمات شبه يومية، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما تخرق الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب مناطق لبنانية أخرى في الجنوب تحتلها منذ عقود.